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Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та волонтер Віра Максименко отримали Дипломи лауреатів регіонального конкурсу «Благодійна Львівщина – 2017»

Суспільство | 26-03-2018, 11:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 101 101    
Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та волонтер Віра Максименко отримали Дипломи лауреатів регіонального конкурсу «Благодійна Львівщина – 2017»
Днями у Палаці культури залізничників «Рокс» відбулося масштабне благодійне дійство: тут зібралися благодійники, аби разом поборотися за одужання маленької дівчинки Соломії Шарко, а також взяти участь у церемонії нагородження в регіональному конкурсі «Благодійна Львівщина – 2017».
Підтримати дитину прийшло багато львів’ян і гостей міста. Тут, в холі Львівського палацу залізничників, свою продукцію пропонували до реалізації талановиті майстрині, щоби зібрати кошти, такі необхідні на лікування Соломійки.
Підтримати дівчинку також прийшли і відомі артисти (співаки, музиканти і танцюристи). Перед глядачами та конкурсантами із благодійним концертом виступили запальний Павло Табаков, дзвінкоголоса Оксана Муха, мегапозитивний Олександр Божик, неймовірна українська акапельна формація «Піккардійська терція», а також драйвові танцюристи із балету «Життя» та дитяча студія балету «Життя» – «Смайлики» (Ірини Мазур).
Водночас благодійний захід переплівся із ще однією подією. Цього дня в Львівському палаці залізничників нагороджували переможців регіонального конкурсу «Благодійна Львівщина – 2017». До слова, конкурс багато років проводить Асоціація благодійників України.
Серед лауреатів у номінації «Молодіжна благодійність» Диплом лауреата отримало Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну». Водночас, Диплом лауреата в номінації «Громадянська благодійність» отримала волонтер, громадський діяч, рідна тітка Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) Віра Максименко.
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