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ОТГ з Львівщини за приростом власних доходів стала другою по Україні

Суспільство | 26-03-2018, 11:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    
ОТГ з Львівщини за приростом власних доходів стала другою по Україні

За темпами приросту власних доходів за 2017 рік Новоміська ОТГ у Старосамбірському районі стала другою в Україні. Її доходи за рік зросли на 1.7 млн грн або на 76,5%. А у десятці кращих громад держави опинилися ще дві громади нашої області – Міженецька – її доходи зросли на 74,0% або 1,0 млн.грн, і Вільшаницька – 64,9% і 0,8 млн грн.

Як зазначила консультант з фінансових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Ярослава Пишник, доходи ОТГ у минулому році зросли на 94,1 млн. грн. або 38,8%, в той час як в цілому по області приріст доходів загального фонду склав 34,9%, а по Україні – 31,4%.

«Це стало можливим завдяки розширенню повноважень і підвищенню зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, реалізації заходів щодо залучення резервів їх наповнення та підвищення ефективності адміністрування податків і зборів. Об’єднані територіальні громади, отримавши в результаті децентралізації додаткові джерела доходів і владні повноваження, більш ефективно використовують надані їм інструменти щодо наповнення бюджетів і проявляють більшу зацікавленість у розширенні бази оподаткування та зростання обсягів власних доходів», – сказала Ярослава Пишник.

За словами консультанта, фінансову спроможність громад характеризують 4 показники:
– власні доходи на 1-го мешканця;
– рівень дотаційності бюджетів;
– питома вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах ОТГ;
– капітальні видатки на 1-го мешканця.

№ п/п
Назва ОТГ
Чисельність населення (тис.чол)
Обсяг власних доходів за 2017 рік
Доходи на 1 мешканця (грн)
Базова дотація (тис. грн)
Рівень дотаційності (до власних доходів)
Капітальні видатки (тис.грн)
Капітальні видатки на 1 мешканця (грн)
Питома вага видатків на апарат управління у власних доходах
1
Бабинська ОТГ
4,1
13720,4
3346,4
4227
23,6%
4133,3
1008,1
16,6
2
Бісковицька ОТГ
5,6
7 866,3
1404,7
3984,7
33,6%
7094,4
1266,9
13,2
3
Вільшаницька ОТГ
2,9
1 989,3
686,0
3513,4
63,8%
6683,1
2304,5
11,9
4
Воле-Баранецька ОТГ
5,3
3 562,7
672,2
4346
55,0%
7047,0
1329,6
12,1
5
Гніздичівська ОТГ
6,4
11 220,3
1753,2
3506,6
23,8%
8759,0
1368,6
7,6
6
Грабовецька ОТГ
4,1
6 239,6
1521,9
3332,4
34,8%
6583,3
1605,7
25,5
7
Дублянська ОТГ
3
5 356,3
1785,4
1935,1
26,5%
3633,2
1211,1
14,6
8
Заболотцівська ОТГ
2,6
5 317,4
2045,1
2251,1
29,7%
6901,5
2654,4
11,3
9
Луківська ОТГ
3,6
2 593,6
720,4
2814,7
52,0%
3362,5
934,0
10,1
10
Міженецька ОТГ
2,4
2 385,7
994,1
2485,1
51,0%
4097,4
1707,3
15,8
11
Новокалинівська ОТГ
7,4
20 477,2
2767,2
3052,5
13,0%
18335,2
2477,7
20,0
12
Новоміська ОТГ
6
4 015,8
669,3
5448,3
57,6%
6462,2
1077,0
9,4
13
Новострілищанська ОТГ
2,7
5 780,3
2140,8
1755,8
23,3%
4160,1
1540,8
16,7
14
Тростянецька ОТГ
8,1
32117,1
3965,1
7308,7
18,5%
18300,3
2259,3
11,1
15
Чукв'янська ОТГ
3,3
3 290,0
997,0
3648,4
52,6%
4907,8
1487,2
13,4
16
Ходорівська ОТГ
25,5
52346,8
2052,8
18475,3
26,1%
29727,6
1165,8
7,7
17
Мостиська ОТГ
21,7
5 574,6
2561,0
9602,4
14,7%
37613,8
1733,4
5,2
18
Судововишнянська ОТГ
11
14997,9
1363,4
8993,4
37,5%
11497,3
1045,2
9,7
19
Нижанковицька ОТГ
2,6
3 943,7
1516,8
2108,4
34,8%
1580,8
608,0
12,0
20
Давидівська ОТГ
12,3
4 482,6
3616,5
6852,8
13,3%
27358,1
2224,2
18,4
21
Жовтанецька ОТГ
8,5
22062,5
2595,6
4898,3
18,2%
9950,3
1170,6
10,5
22
Шегинівська ОТГ
5,5
17936,9
3261,3
4616,5
20,5%
11005,0
2000,9
15,4

«Якщо аналізувати власні доходи на 1-го мешканця по громадах області, впадає у вічі велика різниця між громадами. Так, якщо в Тростянецькій громаді доходи на 1 жителя складають 3965,1 грн, в Давидівській – 3616,5 грн, то у Воле-Баранецькій – лише 672,2 грн., Вільшаницькій – 686,0 грн, Новоміській – 669,3 грн, Луківській – 720,4 грн.», – сказала Ярослава Пишник.

Щодо другого показника, дотаційності бюджетів, то на платоспроможність і стабільність місцевих бюджетів базова дотація впливає негативно, якщо її розмір по відношенню до власних доходів становить понад 50%. Серед 22-ох об’єднаних громад області таких є 6: Вільшаницька – 63,8%, Новоміська – 57,6%, Воле-Баранецька – 55%, Луківська – 52,0%, Міженецька – 51,0% та Чукв'янська – 52,6%.

«Така ситуація, коли залежність бюджету від зовнішніх трансфертів складає більше 50%, може впливати на своєчасність та якість надання соціальних та інших послуг, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також ускладнити планування та реалізацію інфраструктурних та інших проектів, – зазначила Ярослава Пишник. І додала: – І зовсім неприпустимо, коли при дотаційності бюджету громади в 34,8%, четверта частина загального фонду скеровується на оплату праці управлінського персоналу, що має місце в Грабовецькій ОТГ Стрийського району. Інші громади скеровують на ці видатки від 5% до 16% загального фонду бюджету».

За словами консультанта, результати виконання бюджетів ОТГ відображають загальний соціально-економічний стан відповідної території та її потенціал до сталого розвитку. «Наявність достатніх ресурсів у бюджетах є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку підприємництва, залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного покращення умов проживання жителів громади», – резюмувала Ярослава Пишник.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ
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