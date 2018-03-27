26 березня. Пам’ятні дати Суспільство | 26-03-2018, 12:01 0 120 Сьогодні День Національної гвардії України.

Свято встановлено згідно з Указом Президента від 18 березня 2015 року. Як відомо, Національна гвардія України як самостійна силова структура існувала з 1991 по 2000 рік. Але у зв’язку з загостренням ситуації в Криму та у східних регіонах України, було прийнято рішення відновити Національну гвардію. Вже 13 березня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Національну Гвардію України». В цьому законі, зокрема, зазначено, що Нацгвардія призначена для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Разом з тим, у взаємодії з правоохоронними органами вона братиме участь у забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону, припиненні терористичної діяльності, а також діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Базою для формування особового складу Нацгвардії стали внутрішні війська МВС, які перетворилися на військове формування з правоохоронними функціями, а також добровольці. Водночас визначена і гранична чисельність Національної гвардії – 60 тис. осіб, у тому числі не менше 52 тис. військовослужбовців. Вже з квітня 2014 року особовий склад НГУ у взаємодії зі Збройними Силами України брав участь у Антитерористичні операції на сході і півдні нашої держави. За цей час майже 5 тис. військовослужбовців Національної гвардії були нагороджені за мужність і героїзм, із них близько 100 нагороджені державними нагородами посмертно.



Ювілеї дня:





535 років від дня народження Рафаеля (Раффаелло Санті; 1483–1520), італійського живописця, архітектора. Представник Високого Відродження, творець дивовижних «Мадонн». Був на тридцять років молодшим за Леонардо да Вінчі, а помер майже одночасно з ним, проживши всього тридцять сім років. Життя недовге, але досить плідне й щасливе, без жорстких криз і зламів (як у Мікеланджело чи Леонардо). Рафаель встиг здійснити майже всі свої починання і задуми. Характер його мистецтва – втілення ясної домірності, строгої врівноваженості й чистоти стилю. З трьох корифеїв Високого Відродження Рафаель тривалий час був найшанованішим – художні академії світу зробили його своїм кумиром. Починаючи з другої половини ХІХ ст. і до нашого часу любов до Рафаеля дещо охолола. Тепер надають перевагу Леонардо, Мікеланджело, навіть Ботічеллі. Проте варто подивитися на його «Сікстинську мадонну», аби впевнитися, що Рафаель не такий вже й «прилизаний» класик (яким його сприймали епігони), а живий, земний і прекрасний. Це ще в 80-х роках ХІХ ст. відчув молодий Врубель: «Он глубоко реален. Святость навязана ему позднейшим сентиментализмом… Взгляни, например, на фигуру старика, несомого сыном, на фреске «Пожар в Борго» – сколько простоты и силы жизненной правды!»



138 років від дня народження Олександра Костянтиновича Богомазова (1880-1930), українського графіка, живописця, педагога, теоретика мистецтва, одного з найяскравіших представників українського авангарду. Народився на Сумщині. Навчався в Київському художньому училищі у Олександра Мурашка та Івана Селезньова. У 1914 році в Києві разом з Олександрою Екстер організував мистецьке об’єднання «Кільце». У 1922-1930 рр. – професор Київського художнього інституту. Найвідоміші твори: «Базар», «Львівська вулиця в Києві», «Тюрма», «Пилярі», «Київський пейзаж». Упродовж багатьох років ім’я художника, якого досить часто називали «українським Пікассо», замовчувалось і лише з початком хрущовської «відлиги» почалось відкриття його абсолютно оригінальної творчої спадщини.





Сьогодні святкує свій день народження популярна англійська кіноакторка Кіра Найтлі (1985). Відома за фільмами «Пірати Карибського моря», «Король Артур», «Гордість і упередження», «Анна Кареніна». Дворазова номінантка на «Оскар» (2006, 2015). Фільмографія актриси нараховує понад 70 фільмів. Знімається Кіра з семи років. Її батьки теж актори, а мати до того ж, ще й досить успішний драматург. Британська актриса рік за роком упевнено будує зіркову кар’єру в Голлівуді попри скептицизм тих, хто називав її лише копією, двійником Наталі Портман. «Я пройшла чималий шлях від одвічних «вона зовсім не вміє грати» до номінацій на «Оскар», і, як на мене, це пречудово», - не без гордощів заявляє Найтлі в одному з інтерв’ю. Донедавна актриса стверджувала, що дуже любить міцні слівця й міцні напої, зовсім не цікавиться здоровим харчуванням і ніколи не відвідує спортзал, але відтоді, як вона вийшла заміж, подібні заяви зникли. Втім, цілком можливо, що то були лише слова, така собі показна м’яка брутальність, покликана на догоду звичайному глядачеві трохи «розбавити» надто правильний образ акторки. Актриса у шлюбі з музикантом Джеймсом Райтоном, два роки тому у пари народилася донька. Що ще об’єднує Кіру Найтлі з Наталі Портман крім зовнішньої схожості? Обидві ненавидять слово «мило». «Іноді кажуть: «Яка вона мила!» Мене ж нудить від подібних слів. Так можна казати хіба що про власну кішку», – стверджує Портман. «Мило» – це найгірше слово на землі», – вторує їй Найтлі.



Роковини смерті:



191 рік з дня смерті Людвіга ван Бетховена (1770-1827), німецького композитора, піаніста, диригента. Автор 9 симфоній, 47 сонат (у т.ч. «Патетичної», «Апасіонати», «Місячної»), 11 увертюр, 5 концертів для фортепіано з оркестром, скрипкового концерту, меси, пісень, опери «Фіделіо». Обробив для голосу в супроводі фортепіано українську народну пісню «Їхав козак за Дунай». Помер композитор на 57 році життя у Відні. За останній рік переніс 4 хірургічні операції з приводу цирозу печінки. До того ж, був абсолютно глухим (перші ознаки глухоти проявилися у 27-річному віці). Саме за ці останні, неймовірно важкі роки, Бетховен створив свої вершинні твори – Дев’яту симфонію і геніальні квартети.