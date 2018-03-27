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Доба в АТО: бойовики гатили на усіх напрямках, загинув один воїн

Суспільство | 26-03-2018, 12:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 136 136    
За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях в районі проведення АТО.
Про це повідомляє прес-центру штабу АТО у зведенні за добу від 25 березня.

Зокрема, на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів агресор обстріляв наші оборонні укріплення в Опитному, Лебединському та Широкиному, а з мінометів 82 калібру й танка вів вогонь поблизу Пісків. Також 82 мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем по захисниках Авдіївки, Богданівки, Новотроїцького, Водяного, шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети по наших позиціях в районі Верхньоторецького та Павлополя. З БМП окупанти вели вогонь по силах АТО поблизу Гнутового, а з стрілецької зброї неподалік шахти Бутівка, Кам’янки, Мар’їнки та Красногорівки, інформують у штабі.


На Луганському напрямку зафіксовано 2 обстріли наших позицій. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні наші позиції в Новгородському, а з великокаліберних кулеметів поблизу Троїцького.

На жаль, унаслідок ворожого вогню, один український захисник загинув. Ще один воїн дістав бойову травму. Його оперативно доставлено до лікувального закладу та надано медичну допомогу.
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