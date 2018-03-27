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Пожежа в російському Кемерові: пропала 41 дитина

Суспільство | 26-03-2018, 12:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 113 113    
У російському Кемерові після пожежі в торговому центрі невідома доля 41 дитини.
Як передає російський "Інтерфакс", такі дані повідомив в ефірі телеканалу "Росія-24" заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) Андрій Мамченко.

"За попередніми даними, зараз проводиться пошук 41 дитини", - сказав він.

Агентство також повідомляє, що в даний час через руйнування конструкцій та сильне задимлення відсутній доступ до третього кінозалу на четвертому поверсі ТЦ. Швидше за все, проведення пожежних робіт на поверсі доведеться призупинити, оскільки існує можливість обвалення конструкцій між четвертим і третім поверхами центру.

Читайте також:У Російському Кемерові загасили пожежу в торговому центрі
Пожежа в торгово-розважальному комплексі "Зимова вишня" в центрі Кемерово розпочалася у другій половині дня в неділю. Через кілька годин її було локалізовано на площі 1200 кв. метрів, а пізно ввечері відкрите горіння було ліквідовано. На площі 600 кв. метрів обрушилася покрівля.

Джерело в оперативному штабі на місці НС повідомило "Інтерфаксу", що кількість загиблих зросла до 40 осіб, і шансів знайти живих практично немає.

У той же час МНС підтвердило загибель 37 людей під час пожежі в Кемерові. Зниклими без вісті вважаються 64 людини, ще 84 людини - постраждали.
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