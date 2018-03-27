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Бойовий досвід українців не має аналогів у світі – майор НАТО

Суспільство | 26-03-2018, 12:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 143 143    
Українці володіють унікальним бойовим досвідом, аналогів якому зараз немає у світі, вважає командир польського військового контингенту НАТО майор Радослав Кравець.
Як повідомляє інформагентство ZIK, таку думку майор висловив після спостереження за батальйонними тактичними навчаннями однієї з бригад ОК «Захід» за програмою «Багатонаціональної тренувальної місії – Україна» (JMTG-U) за участі іноземних інструкторів країн – членів НАТО. Навчання проходили на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

«Українці володіють унікальним бойовим досвідом, аналогів якому зараз немає у світі, – зазначив майор Радослав Кравець. – Під час проведення цих навчань ми виступали спостерігачами. До нашого обов’язку входило дивитись за тим, наскільки грамотно і коректно українські військові організовують свої навчальні місця, чесно і відповідно до поставлених завдань проводять навчання, наскільки уважно ставляться до питань безпеки. Підбивши підсумок, я ставлю українцям високу оцінку».


Представник прес-служби Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Тарас Грень повідомив агентству, що військовослужбовці Республіки Польща протягом свого перебування в Україні "відзначили дуже приязне ставлення людей, що пройшли крізь реальний бойовий гарт, до представників збройних сил інших держав. Особливо те, що українці завжди ділились з ними своїм, набутим під час боїв, досвідом".


Скажімо, під час тренувань зі снайперської підготовки поляки вчили новим способам маскування та висування в заданий район. Натомість наші бійці поділились знаннями у виявлені важливих та фіктивних цілей в російській живій силі та бойовій техніці, умінню уникати сучасних російських електронних засобів розвідки, які зараз широко застосовуються окупантами на сході України, - зазначив він.

Грень також розповів, що навчання відбувались у жорстких погодних умовах: холодний вітер, сніг та аномально низькі температури (до 16 градусів нижче нуля). Крім цього, особливістю цих маневрів стало те, що у складі українських підрозділів були військовослужбовці з країн – членів НАТО.


Загалом, високу навченість українських військових констатували і представники збройних сил інших держав, що виконують свої місії в Україні. Зокрема старшина роти збройних сил Литви Гентас Вайкшнорас відзначив високу вмотивованість військовослужбовців ЗСУ до захисту своєї Батьківщини та до отримання нових знань у сенсі стандартів співпраці з силами країн – членів НАТО.
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