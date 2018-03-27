Правозахисники проаналізували мову ворожнечі в ЗМІ окупованого Криму Суспільство | 26-03-2018, 12:22 0 216 У Києві 25 березня українські правозахисники представили звіт про мову ворожнечі в інформаційному просторі Криму у період з 2014 по 2017 роки.

Про це повідомляє Крим.Реалії.



«Згідно з дослідженням, мову ворожнечі більше використовували проти таких груп, як українці, кримські татари, прихильники Євромайдану, члени Меджлісу кримськотатарського народу, мусульмани, парафіяни української церкви Київського патріархату, журналісти й правозахисники», – коротко представила результати дослідження голова правління українського Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.





За словами експерта Кримської правозахисної групи Ірини Сєдової, за час моніторингу було зафіксовано 718 прикладів мови агресії.



«Найбільше таких випадків було зафіксовано в таких ЗМІ: «Крыминформ» – 23%, «Форпост» – 35%, НТС Севастополь –13%, «РИА Крым» – 15%.