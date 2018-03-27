26 березня: народний календар і астровісник Суспільство | 26-03-2018, 12:27 0 217 Сьогодні Ничипора; для чого потрібна була українцям чорна курка і як почуватиметься місяць у Леві.

Розпочалась 6-та седмиця Великого посту, яка завершиться Лазаревою суботою. За два тижні Великдень!



У світі сьогодні відзначають День хворих на епілепсію – одне з поширених неврологічних захворювань, на яке хворіє майже 50 мільйонів людей. Нині існує чимало засобів задля лікування цієї хвороби, але в давнину епілептикам було вкрай важко. В народі хворобу називали «чорною» або «падучою». На хворих дивилися з великою підозрою, часом і зневагою, вважаючи, що без втручання нечистої сили тут не обійшлося. Під час епілептичного приступу хворого накривали чорною хусткою, сідали на нього зверху, а потім обсипали житом чи пшеницею. Потім те зерно збирали, відносили в безлюдне місце й віддавали чорній курці. Згодом курку різали, пір’я спалювали, а попіл розвіювали на роздоріжжі. М’ясо птиці закопували, а кістки на захід сонця віддавали чорному собаці. Після таких химерних обрядодій хворий начебто мав вилікуватись. Щоправда, статистики одужань не залишилось.



Цього дня вшановується пам’ять святого Никифора, патріарха Константинопольського. На Ничипора ведмедиця з барлогу виходила й купіль приймала. Селяни примічали: хмари пливуть високо – буде добра погода; якщо ж ущільнюються і видимість погіршується – чекай опадів.



З іменинами вітайте Івана, Олександра, Христину.



Місяць набирає сили, сьогодні 9-ий і 10-ий місячні дні. До обіду буде так собі, а після обіду креатив зашкалюватиме. Скресне остання крига в стосунках, мозок наповниться новими ідеями, а в душі розквітне почуття любові до всесвіту. Місяць залишить нерішучого Рака й перейде до готового до стрибка Лева. Вогняна стихія світил спонукатиме до рішучих, а головне продуктивних дій. Вдалим виявиться будь-який вечірній захід – від таємного ділового побачення до галасливих посиденьок у колі друзів. Значно поліпшаться стосунки з дітьми.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1918 році: –9,3; а найтеплішим у 1983 - +19.