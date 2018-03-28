Змін до порядку перетину державного кордону немає. Видані раніше документи дійсні до закінчення терміну дії

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 28/03/2018 27 березня: народний календар і астровісник...>> Twitter теж блокуватиме рекламу криптовалют...>> У Канаді легалізували медичний героїн та метадон...>> 27 березня. Пам’ятні дати...>> В ГПУ обіцяють суди над позбавленими недоторканності нардепами вже цьогоріч...>> Луценко: Прокуратура вивчає ймовірні контакти Рубана та Савченко з Медведчуком...>> Український хакер пограбував 40 банків світу на €1 мільярд: найбільше “зняв” з РФ...>> Адвокати Януковича пропустять суд: поїдуть просити захисту у Німеччині...>> Президент Ердоган: Туреччина повинна стати членом ЄС...>> Російські дипломати втручалися у демократичні процеси Канади – міністр оборони...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Путін заявив, що в РФ не може скоро наступити західна демократія...
 >>> 
Турчинов: Настав час перейти до нового формату захисту країни на Донбасі...
 >>> 
Гройсман: Звинувачення Росією України в недотриманні "мінська" є гібридною війною...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Український хакер пограбував 40 банків світу на €1 мільярд: найбільше “зняв” з РФ...
27-03-2018, 12:13  >>> 
На кордоні з Румунією виявили приховані мобільні телефони...
26-03-2018, 11:57  >>> 
Хабар у розмірі 800 злотих, 50 євро та 1100 гривень зафіксовано на кордоні з Польщею...
26-03-2018, 11:55  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Кардіореабілітація в дії: у Львові говорили, як запобігти серцево-судинним хворобам...
27-03-2018, 12:00  >>> 
Як обрати лікаря. Інфографіка...
26-03-2018, 12:24  >>> 
Місцева влада має щомісяця звітувати уряду про "Доступні ліки" - Супрун...
07-03-2018, 14:32  >>> 

Змін до порядку перетину державного кордону немає. Видані раніше документи дійсні до закінчення терміну дії

Суспільство | 27-03-2018, 11:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 64 64    
Змін до порядку перетину державного кордону немає. Видані раніше документи дійсні до закінчення терміну дії




Плануючи виїхати за межі України і відповідно перетинати кордон чи то на відпочинок чи в інших справах кожному громадянину необхідно завчасно потурбуватися про необхідні для цього документи. Адже лише минулого року співробітники Держприкордонслужби виявили у громадян України більше 3,7 тисяч недійсних документів. Крім того, досить часто шириться недостовірна інформація про умови та порядок перетину кордону. Одна з них була поширена нещодавно.

Зазначимо, що право громадян України на виїзд за межі нашої держави та повернення, а також порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і порядок розв’язання спорів у цій сфері регулюється Законом України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

Зокрема документом, визначено, що громадяни України мають право виїхати з України, крім випадків, передбачених законодавством, при цьому наші співвітчизники не можуть бути обмежені у праві на в’їзд в Україну.

Крім того, варто звернути увагу, що порядок в’їзду до іноземної держави регулюється законодавством відповідної держави.

Перетин громадянами України державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю за одним з таких документів, а саме паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка та посвідчення члена екіпажу. Крім того, діти можуть перетинати кордон за проїзним документом дитини і у разі якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків, та у його супроводі. В той же час ще 2015 року Державна міграційна служба України припинила виготовлення проїзних документів дітей, а також відмінила внесення дітей в закордонні паспорти батьків. Проте, зазначені документи дійсні до закінчення терміну їх дії, а далі необхідно оформити паспорт громадянина для виїзду за кордон.

У передбачених міжнародними договорами України випадках замість зазначених документів для перетину державного кордону можуть використовуватися інші документи.

Не потрібно також забувати, що відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 № 57 виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі. Виїжджати з України в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, можна за нотаріально посвідченою згодою обох батьків. Окрім низки визначень коли не потрібно надавати нотаріально посвідченої згоди другого з батьків на початку року був визначений новий пункт, що згода не потрібна при пред'явленні довідки виданої органом державної виконавчої служби про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.

Окремо прописано виїзд з України дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
   Новини по темі: Суспільство
27 березня: народний календар і астровісник...
27-03-2018, 12:22  >>> 
У Канаді легалізували медичний героїн та метадон...
27-03-2018, 12:19  >>> 
27 березня. Пам’ятні дати...
27-03-2018, 12:17  >>> 
В ГПУ обіцяють суди над позбавленими недоторканності нардепами вже цьогоріч...
27-03-2018, 12:16  >>> 
"Тиша" на Донбасі: бойовики гатили з мінометів під Авдіївкою...
27-03-2018, 12:07  >>> 
Львівська залізниця готова до весняного льодоходу та водопілля...
27-03-2018, 11:58  >>> 
Львівська залізниця інформує про зміни у розкладі руху поїздів...
27-03-2018, 11:56  >>> 
   АктуальноАктуально
Адвокати Януковича пропустять суд: поїдуть просити захисту у Німеччині...
27-03-2018, 12:13  >>> 
Російські дипломати втручалися у демократичні процеси Канади – міністр оборони...
27-03-2018, 12:11  >>> 
Військові об'єкти поблизу Вашингтона отримали посилки з вибухівкою...
27-03-2018, 12:10  >>> 
   ПолітикаПолітика
Луценко: Прокуратура вивчає ймовірні контакти Рубана та Савченко з Медведчуком...
27-03-2018, 12:14  >>> 
Президент Ердоган: Туреччина повинна стати членом ЄС...
27-03-2018, 12:12  >>> 
Корумпована суддівська система взяла реванш у суспільства та громадськості, — Сотник...
27-03-2018, 12:04  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Twitter теж блокуватиме рекламу криптовалют...
27-03-2018, 12:19  >>> 
Декларування доходів громадян у 2018 році...
27-03-2018, 12:03  >>> 
Понад 760 мільйонів гривень надійшло податку на доходи фізичних осіб від платників Львівщини за лютий 2018 року...
27-03-2018, 11:57  >>> 
   СуспільствоСуспільство
27 березня: народний календар і астровісник...
27-03-2018, 12:22  >>> 
У Канаді легалізували медичний героїн та метадон...
27-03-2018, 12:19  >>> 
27 березня. Пам’ятні дати...
27-03-2018, 12:17  >>> 
   ВладаВлада
Кубів хоче змінити механізм відбору керівників найбільших держпідприємств...
28-02-2018, 13:22  >>> 
Порошенко сьогодні скликає прес-конференцію...
28-02-2018, 13:17  >>> 
Порошенко звільнив Романова з посади голови Укроборонпрому...
13-02-2018, 10:58  >>> 
   КультураКультура
Події у Львівській філармонії...
27-03-2018, 12:06  >>> 
«боженька» 16+ алегорична комедія...
21-03-2018, 12:40  >>> 
Код Горянської ротонди...
19-03-2018, 12:37  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
12:22 27 березня: народний календар і астровісник
12:19 Twitter теж блокуватиме рекламу криптовалют
12:19 У Канаді легалізували медичний героїн та метадон
12:17 27 березня. Пам’ятні дати
12:16 В ГПУ обіцяють суди над позбавленими недоторканності нардепами вже цьогоріч
12:14 Луценко: Прокуратура вивчає ймовірні контакти Рубана та Савченко з Медведчуком
12:13 Український хакер пограбував 40 банків світу на €1 мільярд: найбільше “зняв” з РФ
12:13 Адвокати Януковича пропустять суд: поїдуть просити захисту у Німеччині
12:12 Президент Ердоган: Туреччина повинна стати членом ЄС
12:11 Російські дипломати втручалися у демократичні процеси Канади – міністр оборони

   Анонси
У Львові відбудеться ХVIII Всеукраїнський турнір з легкої атлетики пам'яті Ярослава Тягнибока...
21-02-2018, 11:24  >>> 
АНОНС: У Львові розпочалась громадська кампанія "Стоп наркотик"...
14-02-2018, 12:28  >>> 
29 січня 2018...
29-01-2018, 11:42  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования