Змін до порядку перетину державного кордону немає. Видані раніше документи дійсні до закінчення терміну дії Суспільство | 27-03-2018, 11:47 0 64 Змін до порядку перетину державного кордону немає. Видані раніше документи дійсні до закінчення терміну дії









Плануючи виїхати за межі України і відповідно перетинати кордон чи то на відпочинок чи в інших справах кожному громадянину необхідно завчасно потурбуватися про необхідні для цього документи. Адже лише минулого року співробітники Держприкордонслужби виявили у громадян України більше 3,7 тисяч недійсних документів. Крім того, досить часто шириться недостовірна інформація про умови та порядок перетину кордону. Одна з них була поширена нещодавно.



Зазначимо, що право громадян України на виїзд за межі нашої держави та повернення, а також порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і порядок розв’язання спорів у цій сфері регулюється Законом України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».



Зокрема документом, визначено, що громадяни України мають право виїхати з України, крім випадків, передбачених законодавством, при цьому наші співвітчизники не можуть бути обмежені у праві на в’їзд в Україну.



Крім того, варто звернути увагу, що порядок в’їзду до іноземної держави регулюється законодавством відповідної держави.



Перетин громадянами України державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю за одним з таких документів, а саме паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка та посвідчення члена екіпажу. Крім того, діти можуть перетинати кордон за проїзним документом дитини і у разі якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків, та у його супроводі. В той же час ще 2015 року Державна міграційна служба України припинила виготовлення проїзних документів дітей, а також відмінила внесення дітей в закордонні паспорти батьків. Проте, зазначені документи дійсні до закінчення терміну їх дії, а далі необхідно оформити паспорт громадянина для виїзду за кордон.



У передбачених міжнародними договорами України випадках замість зазначених документів для перетину державного кордону можуть використовуватися інші документи.



Не потрібно також забувати, що відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 № 57 виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі. Виїжджати з України в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, можна за нотаріально посвідченою згодою обох батьків. Окрім низки визначень коли не потрібно надавати нотаріально посвідченої згоди другого з батьків на початку року був визначений новий пункт, що згода не потрібна при пред'явленні довідки виданої органом державної виконавчої служби про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.



Окремо прописано виїзд з України дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.





