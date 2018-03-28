Львівська залізниця інформує про зміни у розкладі руху поїздів Суспільство | 27-03-2018, 11:56 0 75 Львівська залізниця інформує про зміни у розкладі руху поїздів



У зв’язку з необхідністю проведення планового капітального ремонту дизель-поїзда ДПКР-2, 29 та 30 березня цього року не курсуватиме поїзд НР №702/701 сполученням Львів–Чернівці–Львів:

29.03.2018 р. – №702 Львів–Чернівці;

30.03.2018 р. – №701 Чернівці–Львів.



Крім того, із технічних причин, починаючи з 28 березня цього року, зазнає певних змін розклад руху приміського поїзда №6094 Львів–Здолбунів, що відправлятиметься зі Львова о 13:49, Підзамче 13:59-14:01, Красне 14:35-14:40, далі – без змін.



