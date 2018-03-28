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Львівська залізниця інформує про зміни у розкладі руху поїздів
|Суспільство | 27-03-2018, 11:56
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|Львівська залізниця інформує про зміни у розкладі руху поїздів
У зв’язку з необхідністю проведення планового капітального ремонту дизель-поїзда ДПКР-2, 29 та 30 березня цього року не курсуватиме поїзд НР №702/701 сполученням Львів–Чернівці–Львів:
29.03.2018 р. – №702 Львів–Чернівці;
30.03.2018 р. – №701 Чернівці–Львів.
Крім того, із технічних причин, починаючи з 28 березня цього року, зазнає певних змін розклад руху приміського поїзда №6094 Львів–Здолбунів, що відправлятиметься зі Львова о 13:49, Підзамче 13:59-14:01, Красне 14:35-14:40, далі – без змін.
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