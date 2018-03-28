Львівська залізниця готова до весняного льодоходу та водопілля Суспільство | 27-03-2018, 11:58 0 81 Львівська залізниця готова до весняного льодоходу та водопілля



Початок весни, який цьогоріч супроводжувався великою кількістю опадів та низькою температурою повітря, змусив залізничників Львівської магістралі приділити особливу увагу питанням готовності споруд колійного господарства та об’єктів водопостачання для забезпечення безперебійного та безперервного руху поїздів на період льодоходу і пропуску весняного паводку.



Попри мінливу весняну погоду, що була щедрою на зимові сюрпризи, залізничні синоптики прогнозують, що наслідки танення снігового покрову та льодохід суттєвого не вплинуть на гідрологічну ситуацію і не становлять небезпеки для експлуатації штучних споруд залізниці. Цьому значною мірою посприяла відлига, що передувала несподіваному погіршенню погодних умов, а також мінусова температура впродовж нічної пори доби, що призвела до поступового танення снігу та льоду. Відтак у басейнах річок, що розташовані на території Львівської магістралі, фіксуються незначні коливання рівнів води з тенденцією до зниження. Наприкінці минулого тижня невисоку паводкову хвилю з підвищенням рівня води на 20 та 40 сантиметрів відповідно гідрометеорологи фіксували лише в басейні р. Тиса поблизу Салівки та Чопа. Крім того, спостерігалося підтоплення низько розташованих ділянок заплав у басейнах Латориці, Західного Бугу та Прип’яті.

Незважаючи на сприятливі прогнози синоптиків, залізничники готові до будь-яких сюрпризів природи, адже завчасно подбали про надійну експлуатацію ділянок залізничного полотна та штучних споруд, що знаходяться у складних інженерно-геологічних умовах. За інформацією служби колії, з цією метою серед іншого на залізниці сформовано 12 протирозмивних поїздів із 43 одиницями рухомого складу (критими вагонами та платформами), що завантажені бутовим каменем і мішками з піском, та запас інших інертних матеріалів (щебеню різної фракції) у місцях складування. Загалом для потреб водоборотьби запас інертних матеріалів становить близько 1,2 тис. кубометрів.



