"Тиша" на Донбасі: бойовики гатили з мінометів під Авдіївкою Суспільство | 27-03-2018, 12:07 0 139 Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували зривати домовленості щодо повного припинення вогню здійснивши 47 обстрілів позицій сил АТО.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу АТО.



"Зокрема, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та гранатометів різних типів бойовики неодноразово обстрілювали захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших опорних пунктах у Водяному", - йдеться у повідомленні.



Також агресор застосував гранатомети у районі Шахти Бутівка та Кам’янки, великокаліберні кулемети - по оборонцях Павлополя, Пісків та Верхньоторецького, а стрілецьку зброю – поблизу Мар’їнки, Авдіївки, Широкиного, Талаківки та Гнутового.



На Луганському напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили захисники Луганського і Троїцького. З БМП та кулеметів противник обстріляв і укріплення ЗСУ під Новгородським, а з стрілецької зброї – поблизу Станиці Луганської.



Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.