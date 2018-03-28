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"Тиша" на Донбасі: бойовики гатили з мінометів під Авдіївкою
|Суспільство | 27-03-2018, 12:07
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|Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували зривати домовленості щодо повного припинення вогню здійснивши 47 обстрілів позицій сил АТО.
Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу АТО.
"Зокрема, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та гранатометів різних типів бойовики неодноразово обстрілювали захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших опорних пунктах у Водяному", - йдеться у повідомленні.
Також агресор застосував гранатомети у районі Шахти Бутівка та Кам’янки, великокаліберні кулемети - по оборонцях Павлополя, Пісків та Верхньоторецького, а стрілецьку зброю – поблизу Мар’їнки, Авдіївки, Широкиного, Талаківки та Гнутового.
На Луганському напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили захисники Луганського і Троїцького. З БМП та кулеметів противник обстріляв і укріплення ЗСУ під Новгородським, а з стрілецької зброї – поблизу Станиці Луганської.
Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.
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