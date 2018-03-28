В ГПУ обіцяють суди над позбавленими недоторканності нардепами вже цьогоріч Суспільство | 27-03-2018, 12:16 0 247 Судові процеси щодо більшості народних депутатів, стосовно яких було рішення Парламенту щодо зняття депутатської недоторканності, відбудуться цього року.

Про це заявив у прямому ефірі "Свободи слова" на ICTV Генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє кореспондент Укрінформу.



"Народні депутати мають особливий статус і правоохоронна система не має права розпочинати будь-які дії до рішення Парламенту про позбавлення депутатського імунітету. Тому, коли такий дозвіл надається, починається довга рутинна робота: допити, експертизи, які часто тривають до року та інші слідчі дії. Проте цього року, я впевнений, більшість із депутатів, на яких було рішення Парламенту про зняття депутатського імунітету, будуть направлені до судових процесів", - заявив Луценко, коментуючи ситуацію навколо судових процесів щодо нардепів, які були позбавлені депутатської недоторканності раніше, однак досі не отримали обвинувальних вироків суду.



Також Луценко зазначив, що Надія Савченко - це не останній нардеп, щодо якого було подано подання в Раду щодо зняття депутатського імунітету.



"У роботі бачу матеріали, які свідчать про наступні подання до Парламенту, але вони будуть виключно обґрунтовані і базуватися на здобутих законним шляхом доказах", - підкреслив генпрокурор.





Нагадаємо: у четвер Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту визнав законними, достатніми та обгрунтованими усі три подання Генеральної прокуратури щодо народного депутата Савченко - про її притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.



Генеральний прокурор Юрій Луценко 15 березня у парламенті заявив про наявність у слідства незаперечних доказів того, що Савченко особисто планувала теракт у ВР.