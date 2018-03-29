Чергові сховки з сигаретами виявлено в автомобілях у пунктах пропуску Суспільство | 28-03-2018, 12:27 0 142 Чергові сховки з сигаретами виявлено в автомобілях у пунктах пропуску









На українсько-польському кордоні співробітники прикордонного відомства у двох транспортних засобах виявили майже 1,5 тисячі пачок контрабандних сигарет.



Так, учора в пункт пропуску «Устилуг» прибув 47-річний громадянин України на мікроавтобусі «Mercedes» 2005 року випуску. Під час перевірки транспортного засобу прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби знайшли під декоративною обшивкою бокових стінок та стелі іномарки понад 1,3 пачок сигарет.



Крім того, правоохоронці Луцького загону в пункті пропуску «Ягодин» у ході здійснення заходів контролю автомобіля «ГАЗ» виявили у салоні авто також 150 пачок контрабандних тютюнових виробів.



Знайдені сигарети та мікроавтобус «Mercedes», вартістю майже 320 тисяч гривень, вилучено співробітниками ДФС встановленим порядком.





