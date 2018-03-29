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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Слідчий комітет Російської Федерації пред'явив звинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі в кемеровському ТЦ "Зимова вишня". Про це заявила офіційний представник відомства Світлана Петренко, передає РИА Новости.
|Суспільство | 28-03-2018, 12:34
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|За минулу добу бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 32 обстріли позицій сил АТО", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на Луганському напрямку з 82 мм мінометів агресор вів вогонь по захисниках населеного пункту Новолуганське, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів тричі по укріпленнях військових поблизу Луганського. Також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосував неподалік Зайцевого.
На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському, Старогнатівці, Мар’їнці та Гнутовому. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосовували по оборонцях Авдіївки, Талаківки, Павлополя та Водяного, а БМП - по наших укріпленнях в Пісках. Крім цього зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО неподалік Широкиного, Шахти Бутівка та Кам’янки.
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