Слідчий комітет Російської Федерації пред'явив звинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі в кемеровському ТЦ "Зимова вишня". Про це заявила офіційний представник відомства Світлана Петренко, передає РИА Новости. Суспільство | 28-03-2018, 12:34 0 256 За минулу добу бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.



"За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 32 обстріли позицій сил АТО", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, на Луганському напрямку з 82 мм мінометів агресор вів вогонь по захисниках населеного пункту Новолуганське, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів тричі по укріпленнях військових поблизу Луганського. Також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосував неподалік Зайцевого.



На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському, Старогнатівці, Мар’їнці та Гнутовому. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосовували по оборонцях Авдіївки, Талаківки, Павлополя та Водяного, а БМП - по наших укріпленнях в Пісках. Крім цього зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО неподалік Широкиного, Шахти Бутівка та Кам’янки.