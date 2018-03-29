28 березня: народний календар і астровісник Суспільство | 28-03-2018, 12:38 0 272 Сьогодні Никандра; чому «кіт наплакав» і про переваги позитивного балансу.

Сьогодні мучеників Агапія і з ним ще семи мучеників, які постраждали за християнську віру за імператора Діоклетіана, а також мученика Никандра. Святий Никандр Єгиптянин був знаним лікарем і під час гонінь на християн відвідував ув’язнених у тюрмах, надаючи їм допомогу. Вдень він лікував язичників-можновладців, а вечорами – убогих і тих, хто постраждав за віру. Вночі він ховав закатованих. Невдовзі його вистежили, схопили і жорстоко стратили.



Цього дня спостерігали за котом: якщо він поводиться досить активно, бігає, лазить по деревах – скоро настане справжнє тепло. Коли ж мляво, багато спить, скрутившись калачиком – найближчим часом буде ще холодно. Існує давня українська легенда про те, як кіт і собака виплакали у Бога, котрий хотів покарати людей, які не шанували хліб, помилування. Тварини декілька днів сиділи біля божої оселі й гірко плакали, аж поки той не змилостився: знявши з житніх стебел усе зерно, Господь, милосердно пожалівши кішку й собаку, все ж залишив на одному з колосків декілька зернин. Звідси й походить вислів: «кіт наплакав».



Іменинники сьогодні Олександр, Олексій, Денис.



Сьогодні 11-ий і 12-ий день місяця. Впевнено наближаємось до повномісяччя, яке відбудеться в останній день березня. Найближчим часом актуальними стануть зібраність, дисципліна, неабияка працездатність, самоконтроль. Мантра «все буде добре», флегматично сказана лежачи на дивані, зі спрямованим у стелю поглядом і почухуванням лівої п’яти, не матиме жодної чудодійної сили. Планети дуже активної дії – Марс і Сонце, зазнаватимуть все більш потужного впливу холодного Сатурна. Впродовж тижня превалюватимуть розрахунок, діловитість, прагматизм. Схильних до надмірної саморефлексії може «накрити» хвиля песимізму. Аби вийти в плюсі зі складних ситуацій, в яких можемо опинитися, маємо наполегливо долати перешкоди, брати на себе певні зобов’язання, робити важку й часом неприємну роботу. Позитивного балансу в усьому!



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1899 році: – 9,5; а найтеплішим у 1977 та 1981 - +18,0.