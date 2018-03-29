Охорона ТЦ повинна брати на себе евакуацію відвідувачів - експерт Суспільство | 29-03-2018, 10:46 0 32 Начальник управління надзвичайними ситуаціями КМДА Роман Ткачук розповів УНН, як саме має діяти адміністрація торгового центру у випадку надзвичайної ситуації, і яких інструкцій мають дотримуватися відвідувачі.



За словами Ткачука, охорона ТЦ і адміністрація повинні дотримуватися трьох основних інструкцій.



Так, в першу чергу, по телефону "101" дати інформацію про виникнення пожежі. Друге - служба охорони організовує евакуацію, а самі відвідувачі повинні евакуюватися максимально швидко, не піддаючись паніці. Також служба охорони повинна взяти на себе процес вогнегасіння до приїзду пожежної служби.



"Служба охорони з первинними засобами пожежогасіння (повинна - ред.) приступити до гасіння вогнища пожежі наскільки це можливо. Принаймні, притримати, щоб не було поширення даного вогнища до прибуття перших сил пожежогасіння", - повідомив Ткачук.



Також, за його словами, відвідувачі ТЦ повинні виконувати певні інструкції.



По-перше, не піддаватися паніці. По-друге, постаратися максимально швидко вийти із зони НП. Зберігаючи спокій, оберігаючи дітей, маленьких потрібно взяти на руки. Підтримуючи один одного, потрібно покинути будівлю.



Ткачук також зазначив, що керівництво ТЦ має створити всі умови для ефективної евакуації. Щоб максимально швидко покинути будівлю - потрібно орієнтуватися в цій будівлі, потрібно розуміти своє місцезнаходження і де знаходяться евакуаційні виходи. Повинні бути покажчики, які будуть направляти людей.



"Люди повинні бачити ці покажчики. Більше того, на покажчиках має автоматично включатися аварійна підсвітка. Також повинна працювати система оповіщення, по якій має говоритися, що сталося і що повинні робити люди, які там перебувають. І потрібно слідувати даним вказівкам", - додав начальник Управління із надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук.



Також, за його словами, має бути на коридор мінімум два вогнегасники. Якщо йдеться про ТЦ, то в кожному магазині повинен бути вогнегасник. Ключі ж від пожежних виходів повинні бути у вільному доступі, а двері евакуаційних виходів повинні бути постійно відкриті.



Нагадаємо, в неділю, 25 березня, сталась масшабна пожежа в торговому центрі в російському Кемерово. За офіційними даними, загинули під час пожежі 64 людини, більшість - діти. У соцмережах поширюються повідомлення, що в дійсності жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані.



Джерело: УНН