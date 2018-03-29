ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ ПРИКОРДОННИКІВ Суспільство | 29-03-2018, 10:56 0 36 ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ ПРИКОРДОННИКІВ

Проведення заходів по протидії корупційній складовій серед прикордонників продовжує приносити позитивні результати. Так, сьогодні було зафіксовано спробу дачі хабара прикордоннику Львівського загону. Грошову винагороду пропонував громадянин Литви у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава - Руська» у розмірі 10 євро, 10 функтів стерлінгів та 283 гривні, за безперешкодний позачерговий проїзд на територію пункту пропуску.

По даному факту було проінформовано працівників Національно поліції.

В діях порушника вбачаються ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція щодо надання неправомірної вигоди».

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.



ДОВІДКОВО: протягом 2017 року персоналу Львівського прикордонного загону пропонували хабарів на суму більш ніж 10 тисяч гривень, у всіх цих випадках прикордонники відмовлялися від отримання коштів.

