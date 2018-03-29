Депутати та працівники районної та міських рад Яворівщини відвідали Ходорівську громаду Суспільство | 29-03-2018, 10:57 0 40 Сьогодні, 28 березня за організації Львівського ЦРМС, що діє за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» делегація з Яворівщини побувала у найбільшій на Львівщині Ходорівській ОТГ з навчальним візитом.



Гостей зустріли секретар Ходорівської міської ради Марія Гавінська і заступник міського голови з гуманітарних питань Ольга Мельник, які розповіли про всі особливості створення громади, реорганізації і пошуку компромісів у процесі прийняття рішень та розвитку ОТГ.



«У нас господарський підхід до усіх справ у громаді, про що свідчать чималі розміри нашої ОТГ. На перше місце ми поставили питання спроможності і об’єдналися навколо цього інтересу», розповіла Марія Гавінська.



Колегам із потенційних громад на Яворівщині, секретар наголосила, що після об’єднання, питанням номер один, яким переймається керівництво громади, це пошук працівників в усі сфери; освіти, культури, медицини тощо. За її словами, «міська рада ОТГ працевлаштувала усіх, хто хотів працювати і встигає за інноваціями в законодавстві і потребами громади. В нашій ОТГ знайшлося місце для всіх, хто хотів працювати. Красномовно про це свідчить наявність діловодів для усіх одинадцять старост», - зазначила Марія Дмитрівна.



Учасники програми візиту відвідали міську раду, палац культури, школу мистецтв, побували на стадіоні та могилі героя України, героя Небесної сотні Романа Точина.



Спільними зусиллями керівництва громади, місцевих меценатів та мешканців ОТГ тут вдається утримувати та розвивати художню самодіяльність, а саме сім колективів, які працюють при палаці культури. Також керівництво громади добре відлагодило комунікацію, адже в ОТГ є свій сайт, сторінка у соціальній мережі Фейсбук і газета «Ходорівщина». Свої веб-сайти мають і відділ культури та відділ освіти. І на наше глибоке здивування, нам показали штатний розпис із усіма витратами на апарат управління і відділи міської ради, який складає 71 особу і обходиться у 215 тис. грн міському бюджету.



Заступник голови Яворівської районної ради Володимир Мацелюх розповідає, що найбільше його вразила відкритість і відданість своїй роботі працввників громади. «Під час нашої поїздки, ми побачили, що Ходорів досить подібне місто на Яворів і ми розуміємо, що у процесі створення громади нема проблем, а є завдання, які треба вирішувати».



На стінах у палаці культури висять картини місцевого художника, портрети і фотографії співочих колективів. У залі, де відбуваються робочі засідання, тематичні карти громади, які створили робочі групи у процесі написання стратегії регіонального розвитку.



Ходорівська громада має свій статут, координаційні ради з організації різноманітних заходів і положення про електронні петиції. Правда, наразі лише одна петиція набрала 200 голосів і була розглянута на сесії міської ради про придбання технічного оснащення і відео-трансляцію сесій ОТГ, але не була підтримана депутатами з міркувань економічної доцільності. Проте, ідея всім сподобалася і на перспективу до розгляду цього питання ще повернуться.



Багатоманіття політичних інтересів, представлених у міськраді сімома партіями, згладили, віддавши кожній із них керівництво комісією. Для зручності мешканців, на засіданні виконкому зареєстрували одинадцять печаток для видачі довідок і роздали старостам. А щоб бути максимально оперативними в соціально-політичних питаннях місцевого рівня, кожної п’ятниці проводять оперативні наради і аналізують стан виконання доручень за минулий тиждень.



Особливу увагу тут звертають на сільський спорт. Майже в кожному селі громади облаштували спортивні майданчики і вуличні тренажери, а також кожного року проводять футбольні матчі за кошти програм міськради. З ініціативи місцевих мешканців запровадили святкування дня громади, яке відбувається у другу неділю вересня.



Сільських депутатів у Ходорівській міській раді є більше аніж міських, отож побоювання за представництво інтересів на користь міста тут розвіяли.





