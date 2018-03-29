Бочки зі спиртом знайшли біля державного кордону Суспільство | 29-03-2018, 10:57 0 29 Бочки зі спиртом знайшли біля державного кордону









Автомобіль, в якому перевозились діжки зі спиртом, затримали учора на Буковині прикордонники Чернівецького загону спільно з представниками УЗЕ в Чернівецькій області неподалік кордону з Молдовою.



Так, перевіряючи інформацію з оперативних джерел щодо можливого вивозу підакцизних товарів та їх подальшого збуту, правоохоронцями було виявлено покинутий автомобіль. Транспортний засіб спільною міжвідомчою групою у складі оперативних працівників Західного регіонального управління Держприкордонслужби, прикордонників відділу «Подвір’ївка» та співробітників УЗЕ в Чернівецькій області, виявили в лісовому масиві за 50 метрів від автошляху, який сполучає населені пункти Подвір’ївка та Зелена, що на Буковині.



В ході огляду покинутого мікроавтобуса «FORD Transit», в його салоні були виявлені 6 пластикових ємностей по 200 літрів кожна, з прозорою рідиною, запах якої був схожий на спирт.



На цей час триває пошук власника автомобіля.





