   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 29/03/2018 Німеччина допоможе у відбудові зруйнованої інфраструктури Донеччини – Жебрівський...>> Моравецький сподівається, що Україна зніме заборону на ексгумацію польських жертв...>> ЗМІ повідомляють про десятки загиблих під час бунту у венесуельській в'язниці...>> У МЗС сказали, що врятувало Україну від прямого вторгнення РФ...>> Британська поліція з'ясувала, де саме отруїли екс-розвідника РФ Скрипаля...>> Штаб: бойовики били зі 122 калібру під Широкиним...>> Бочки зі спиртом знайшли біля державного кордону...>> Депутати та працівники районної та міських рад Яворівщини відвідали Ходорівську громаду...>> ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ ПРИКОРДОННИКІВ...>> У Львівському МЦЗ – заключний день Марафону актуальних професій...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Путін заявив, що в РФ не може скоро наступити західна демократія...
 >>> 
Турчинов: Настав час перейти до нового формату захисту країни на Донбасі...
 >>> 
Гройсман: Звинувачення Росією України в недотриманні "мінська" є гібридною війною...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Британська поліція з'ясувала, де саме отруїли екс-розвідника РФ Скрипаля...
29-03-2018, 11:03  >>> 
Внаслідок викрадення злодіями матеріалів верхньої будови колії два вагони приміського дизель-поїзда зійшли з рейок...
28-03-2018, 12:30  >>> 
Український хакер пограбував 40 банків світу на €1 мільярд: найбільше “зняв” з РФ...
27-03-2018, 12:13  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Львові розпочались Дні профілактики туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання...
28-03-2018, 12:31  >>> 
Кардіореабілітація в дії: у Львові говорили, як запобігти серцево-судинним хворобам...
27-03-2018, 12:00  >>> 
Як обрати лікаря. Інфографіка...
26-03-2018, 12:24  >>> 

Штаб: бойовики били зі 122 калібру під Широкиним

Суспільство | 29-03-2018, 11:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 28 28    
За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ 54 рази обстріляли позиції українських захисників, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу АТО.

"Зокрема на Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії противник вів вогонь по наших позиціях у Широкиному, а зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП - по укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового", - йдеться у повідомленні.

Також 82 мм міномети ворог застосував поблизу Водяного та Пісків. Із гранатометів різних систем були обстріляні захисники Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Кам’янки, Широкиного, Талаківки та Пісків.

Крім того, вогонь з великокаліберних кулеметів вівся по укріпленнях ЗСУ неподалік Мар’їнки, а з стрілецької зброї - в районі Шахти Бутівка та Новомихайлівки.

На Луганському напрямку із 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Катеринівки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети противник застосував по захисниках населеного пункту Щастя.

Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.
   Новини по темі: Суспільство
Моравецький сподівається, що Україна зніме заборону на ексгумацію польських жертв...
29-03-2018, 11:05  >>> 
ЗМІ повідомляють про десятки загиблих під час бунту у венесуельській в'язниці...
29-03-2018, 11:04  >>> 
Штаб: бойовики били зі 122 калібру під Широкиним...
29-03-2018, 11:01  >>> 
Бочки зі спиртом знайшли біля державного кордону...
29-03-2018, 10:57  >>> 
Депутати та працівники районної та міських рад Яворівщини відвідали Ходорівську громаду...
29-03-2018, 10:57  >>> 
ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ ПРИКОРДОННИКІВ...
29-03-2018, 10:56  >>> 
Охорона ТЦ повинна брати на себе евакуацію відвідувачів - експерт...
29-03-2018, 10:46  >>> 
   АктуальноАктуально
У МЗС сказали, що врятувало Україну від прямого вторгнення РФ...
29-03-2018, 11:03  >>> 
Пожежа в Кемерові: П'ятьом затриманим пред'явлені звинувачення...
28-03-2018, 12:34  >>> 
Львівська політехніка приймала учасників регіонального семінару «Україна – НАТО: формула безпеки»...
28-03-2018, 12:28  >>> 
   ПолітикаПолітика
Луценко: Прокуратура вивчає ймовірні контакти Рубана та Савченко з Медведчуком...
27-03-2018, 12:14  >>> 
Президент Ердоган: Туреччина повинна стати членом ЄС...
27-03-2018, 12:12  >>> 
Корумпована суддівська система взяла реванш у суспільства та громадськості, — Сотник...
27-03-2018, 12:04  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Німеччина допоможе у відбудові зруйнованої інфраструктури Донеччини – Жебрівський...
29-03-2018, 11:06  >>> 
Нюанси подання платниками податків податкової звітності в електронному вигляді...
29-03-2018, 10:48  >>> 
Twitter теж блокуватиме рекламу криптовалют...
27-03-2018, 12:19  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Моравецький сподівається, що Україна зніме заборону на ексгумацію польських жертв...
29-03-2018, 11:05  >>> 
ЗМІ повідомляють про десятки загиблих під час бунту у венесуельській в'язниці...
29-03-2018, 11:04  >>> 
Штаб: бойовики били зі 122 калібру під Широкиним...
29-03-2018, 11:01  >>> 
   ВладаВлада
Кубів хоче змінити механізм відбору керівників найбільших держпідприємств...
28-02-2018, 13:22  >>> 
Порошенко сьогодні скликає прес-конференцію...
28-02-2018, 13:17  >>> 
Порошенко звільнив Романова з посади голови Укроборонпрому...
13-02-2018, 10:58  >>> 
   КультураКультура
Події у Львівській філармонії...
27-03-2018, 12:06  >>> 
«боженька» 16+ алегорична комедія...
21-03-2018, 12:40  >>> 
Код Горянської ротонди...
19-03-2018, 12:37  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:06 Німеччина допоможе у відбудові зруйнованої інфраструктури Донеччини – Жебрівський
11:05 Моравецький сподівається, що Україна зніме заборону на ексгумацію польських жертв
11:04 ЗМІ повідомляють про десятки загиблих під час бунту у венесуельській в'язниці
11:03 У МЗС сказали, що врятувало Україну від прямого вторгнення РФ
11:03 Британська поліція з'ясувала, де саме отруїли екс-розвідника РФ Скрипаля
11:01 Штаб: бойовики били зі 122 калібру під Широкиним
10:57 Бочки зі спиртом знайшли біля державного кордону
10:57 Депутати та працівники районної та міських рад Яворівщини відвідали Ходорівську громаду
10:56 ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ ПРИКОРДОННИКІВ
10:55 У Львівському МЦЗ – заключний день Марафону актуальних професій

   Анонси
У Львові відбудеться ХVIII Всеукраїнський турнір з легкої атлетики пам'яті Ярослава Тягнибока...
21-02-2018, 11:24  >>> 
АНОНС: У Львові розпочалась громадська кампанія "Стоп наркотик"...
14-02-2018, 12:28  >>> 
29 січня 2018...
29-01-2018, 11:42  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования