Штаб: бойовики били зі 122 калібру під Широкиним Суспільство | 29-03-2018, 11:01 0 28 За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ 54 рази обстріляли позиції українських захисників, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу АТО.



"Зокрема на Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії противник вів вогонь по наших позиціях у Широкиному, а зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП - по укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового", - йдеться у повідомленні.



Також 82 мм міномети ворог застосував поблизу Водяного та Пісків. Із гранатометів різних систем були обстріляні захисники Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Кам’янки, Широкиного, Талаківки та Пісків.



Крім того, вогонь з великокаліберних кулеметів вівся по укріпленнях ЗСУ неподалік Мар’їнки, а з стрілецької зброї - в районі Шахти Бутівка та Новомихайлівки.



На Луганському напрямку із 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Катеринівки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети противник застосував по захисниках населеного пункту Щастя.



Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.