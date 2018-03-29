ЗМІ повідомляють про десятки загиблих під час бунту у венесуельській в'язниці Суспільство | 29-03-2018, 11:04 0 29 У Венесуелі в центрі утримання ув'язнених при поліції штату Карабобо спалахнув бунт, потім почалася пожежа.

Про це повідомляє nv.ua.



У результаті інциденту загинули щонайменше п'ятеро ув'язнених.



За даними місцевих ЗМІ, кількість загиблих коливається від 60 до 78 осіб. Офіційних коментарів від влади не надходило. Загалом у центрі перебували більше як 100 осіб.



Як уточнює ВВС, пожежа почалася після того, як ув'язнені підпалили матраци, намагаючись вирватися.



Поліція застосувала сльозогінний газ, аби розігнати родичів, які оточили в'язницю і намагалися потрапити всередину.



За даними місцевого видання Noticias Caracol, в середу з будівлі в'язниці долинали звуки стрілянини. Потім з'явилися клуби чорного диму. За словами матері одного з ув'язнених, її син встиг зателефонувати їй і повідомити, що їх збираються вбити, розливши бензин прямо біля камер.





Видання повідомляє, що в результаті бунту і пожежі загинули десять жінок і 68 чоловіків. Загиблі жінки були з числа відвідувачів, які прийшли відвідати ув'язнених чоловіків. Частина загиблих померли від опіків, решта - від задухи продуктами горіння.