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Моравецький сподівається, що Україна зніме заборону на ексгумацію польських жертв
|Суспільство | 29-03-2018, 11:05
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|Польща очікує, що Київ зніме заборону на проведення ексгумації польських жертв в Україні.
Про це глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Гройсманом, інформує канцелярія глави польського уряду.
“Розраховую, що Україна скасує мораторій на пошук й ексгумацію польських жертв воєн і політичних репресій в Україні”, - заявив Моравецький.
У відповідь Гройсман підкреслив, що Україна і Польща повинні спільно протидіяти провокаціям, спрямованим проти взаємовідносин між обома країнами.
Повідомляється, що Прем'єр-міністр України запросив польського колегу взяти участь у Київському безпековому форумі, що відбудеться 12-14 квітня.
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