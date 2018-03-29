Моравецький сподівається, що Україна зніме заборону на ексгумацію польських жертв Суспільство | 29-03-2018, 11:05 0 26 Польща очікує, що Київ зніме заборону на проведення ексгумації польських жертв в Україні.

Про це глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Гройсманом, інформує канцелярія глави польського уряду.



“Розраховую, що Україна скасує мораторій на пошук й ексгумацію польських жертв воєн і політичних репресій в Україні”, - заявив Моравецький.



У відповідь Гройсман підкреслив, що Україна і Польща повинні спільно протидіяти провокаціям, спрямованим проти взаємовідносин між обома країнами.



Повідомляється, що Прем'єр-міністр України запросив польського колегу взяти участь у Київському безпековому форумі, що відбудеться 12-14 квітня.