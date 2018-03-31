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"Тиша" на Донбасі: 57 обстрілів, бойовики гатили з БМП по захисниках Павлополя

Суспільство | 30-03-2018, 10:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 153 153    
Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 57 обстрілів позицій наших захисників.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бойовики обстріляли наші укріплення в районі Павлополя. Міномети калібру 82 мм окупанти застосували по захисниках Широкиного, а гранатомети різних типів і стрілецьку зброю – поблизу Авдіївки, Водяного, Гнутового, Пісків, Опитного, Новотроїцького, Лебединського та Піщевика. Також під вогонь з великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Талаківки, Кам’янки, Мар’їнки і Верхньоторецького, а з БМП – Гнутового, Талаківки і Піщевика", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, стрілецьку зброю окупанти застосували по українських позиціях біля Широкиного, Шахти Бутівка та Павлополя, а протитанкову керовану ракету – в районі Новотроїцького.


Також на Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював наші укріплення поблизу Артемового, а з великокаліберних кулеметів – неподалік населеного пункту Луганське.

"Унаслідок ворожого вогню два українські захисники отримали поранення. Ще один наш воїн – отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу", - пише штаб.
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