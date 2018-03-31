Дочка Скрипаля прийшла до тями і заговорила - ВВС Суспільство | 30-03-2018, 10:16 0 178 Дочка Сергія Скрипаля Юлія прийшла до тями і почала розмовляти.

Про це із посиланням на джерела повідомляє ВВС.



“Як повідомили в лікарні Солсбері, стан доньки Сергія Скрипаля Юлії швидко поліпшується і більше не оцінюється як критичний. Її батько, також отруєний нервово-паралітичним речовиною на початку березня в Англії, залишається в критичному, але стабільному стані", - йдеться в повідомленні.



Доктор Крістін Бланшард з лікарні Солсбері повідомила: "Вона (Юлія Скрипаль — ред.) добре відреагувала на лікування, але ми продовжуємо надавати їй кваліфіковану медичну допомогу в цілодобовому режимі".



Кореспондент ВВС Дункан Кеннеді повідомив, що, схоже, для Юлії Скрипаль найгірше вже позаду. Зараз вона - у стабільному стані.



Тим часом поліція встановила огорожі навколо дитячого майданчика у парку неподалік від будинку Скрипалів. "Поліція огляне її в якості запобіжного заходу", - повідомив заступник помічника комісара поліції Дін Хэйдон.



Екс-офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія ось вже три тижні перебувають у лікарні після отруєння невідомою речовиною.



Їх знайшли вдень 4 березня у центрі Солсбері на лавці в сквері без свідомості. До цього вони заходили в місцевий паб The Mill і пообідали в мережевий піцерії Zizzi.



Як напередодні повідомили поліцейські Скотленд-Ярду, місцем першого контакту екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки з "Новічком" були вхідні двері їхнього будинку.



Раніше експерти давали невтішні прогнози щодо здоров'я Скрипалів.