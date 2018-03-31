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Спікер парламенту Молдови: В Євросоюзі втомилися від проблем України
|Суспільство | 30-03-2018, 10:18
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|Спікер парламенту Молдови Андріан Канду незадоволений тим, що Європейський союз втомився від процесів, які відбуваються в деяких країнах, у тому числі в Молдові та Україні.
Про це він заявив в інтерв'ю румунським ЗМІ.
«Не можу сказати, що я розчарований, але в деякій мірі незадоволений тим, що ЄС трохи втомився від процесів у деяких державах і в певному європейському і глобальному контексті. Зокрема, в деяких канцеляріях, втомилися від проблем України, вони втомилися від внутрішніх проблем, з якими вони стикаються в самому ЄС, починаючи з міграції, проблем безпеки, фінансових і банківських криз», - зазначив Канду.
За його словами, сьогодні в ЄС немає того ентузіазму і відкритості, як це було п'ять чи десять років тому.
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