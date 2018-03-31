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Аналогове ТБ в Україні почнуть вимикати з липня

Суспільство | 30-03-2018, 10:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 238 238    
Уряд ухвалив рішення про поетапне вимкнення аналогового телевізійного мовлення з 1 липня 2018 року.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"З метою забезпечення інформаційної безпеки країни та з урахуванням рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про затвердження Плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення від 15.03.2018 року уряд на черговому засіданні ухвалив рішення про поетапне вимкнення аналогового телевізійного мовлення з 01.07.2018 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідною постановою Кабінету міністрів «Про внесення зміни до розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України» продовжено строк використання радіотехнології «Аналогове телевізійне мовлення».

Ухвалення цього рішення забезпечить безперервність телерадіомовлення на всій території України та конституційне право громадян на безперешкодне отримання інформації.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого 2018 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення схвалила проект плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення, розроблений нею на виконання розпорядження Кабінету міністрів України. Припинення роботи діючих аналогових радіоелектронних засобів у першій області було заплановано на березень 2018 року.
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