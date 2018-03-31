30 березня: народний календар і астровісник Суспільство | 30-03-2018, 10:22 0 202 Нині Теплого Олекси; кого сьогодні не треба гнівити і концентруймося на думці про прийдешні вихідні.

Святий Олексій жив на межі ІV-V століть, був римляном, належав до знаного роду. Юнака одружили, але він, віддавши дружині обручку, пішов з дому. Сімнадцять років мандрував світом – жив у Сирії, Туреччині. Після того прибув до Риму й оселився в батьківському будинку, але під виглядом жебрака. Жив під сходами в невеличкій комірчині. Їв недоїдки, терпів неймовірне приниження від слуг. Так минуло ще сімнадцять років, а потім чоловік віддав Богові душу. Вже по його смерті виявилося, що він був людиною святого життя.



Олексія, чоловіка Божого, здавна вшановували на наших теренах. Українці завжди з християнською любов’ю приймали бідних подорожніх, нужденних і просто жебраків, яких так і називали – Божими людьми. Надзвичайно популярним було й ім’я Олексій. А ще, з Олекси вдруге починалася справжня весна – так-так, вважалося, що вперше «справжня» весна починається з 40 мучеників, вдруге – з Олекси, а вже втретє, незворотньо – на Благовіщення. Працювати на Олексу заборонялося, аби «не прогнівити весну». Виняток був лише для пасічників, які виносили цього дня вулики. Вшановували святого Олексу й українські рибалки, які щиро вірили, що «хто не почитає святого Олексія – чоловіка Божого, тому риба на руку не піде».



З іменинами вітайте всіх Олексіїв, Олександрів і Вікторів.



Сьогодні 13-ий і 14-ий місячні дні. За день повний місяць, тому в енергетичному плані 30, 31 березня і 1 квітня – досить важкі дні. Можна сказати, що одні з найважчих. Особливо субота. До 2 квітня утримається високий травмонебезпечний період. Звісно, від усіх небезпек не переховаєшся, але бути просто трішечки уважнішим не завадить. Таланитиме в усьому, пов’язаному з використанням джерел інформації. Публічні виступи можуть мати чималий вплив. Щоправда, досить швидкоплинний. Кумири теж піддаються інфляції, корозії, а то й просто валяться на своїх глиняних ногах. За сприятливих умов на їхньому місці виростають квіти. Весняного настрою попри всі астропрогнози!



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році: –12,4; а найтеплішим у 1968 - +20,2.