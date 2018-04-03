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Бойовики збили безпілотник ОБСЄ під Міусинськом - СЦКК

Суспільство | 02-04-2018, 11:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    
Російсько-окупаційні війська третю добу поспіль порушують "великоднє перемир'я", активно застосовуючи стрілецьку зброю по позиціях ЗСУ та безпілотних літальних апаратах місії ОБСЄ.
Один безпілотник був збитий.

Про це інформує українська сторона СЦКК, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За інформацією спостерігачів місії, протягом трьох останніх днів під час проведення верифікаційних заходів відведення техніки та озброєння у тимчасово непідконтрольних уряду України районах бойовики російсько-окупаційних військ тричі обстріляли БПЛА СММ ОБСЄ. При цьому, поблизу населеного пункту Міусинськ, де бойовики облаштували своєрідний «полігон», безпілотник СММ ОБСЄ був збитий", - заявили у СЦКК.

Зазначається, що в усіх цих випадках представники місії були змушені залишити ці райони спостереження.

Водночас спостерігачам вдалося задокументувати переміщення у цьому районі колони техніки у складі 10 БМП, а також заходи підготовки підрозділів російсько-окупаційних військ, поінформували в СЦКК.


"Українська сторона СЦКК констатує, що ці випадки є черговим підтвердженням того, що ватажки окупаційних адміністрацій РФ надалі перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів, на яких покладене завдання із врегулювання конфлікту на сході України, та продовжують приховано зосереджувати техніку та озброєння у порушення Мінських домовленостей", - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, спостерігачі ОБСЄ на Донбасі від 28 березня знову використовують у своїй роботі безпілотники.

З опівночі 30 березня у зоні бойових дій на Донбасі почав діяти режим припинення вогню на період великодніх свят.
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