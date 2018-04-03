Сутички під час матчу у Маріуполі: постраждали 9 правоохоронців - поліція Суспільство | 02-04-2018, 11:54 0 79 Під час конфлікту між вболівальниками та правоохоронцями, який стався під час матчу між київським «Динамо» та місцевим «Маріуполем», постраждало 9 поліцейських.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.



"Інцидент відбувся в середині другого тайму біля стадіону. Фанати на трибунах запалили димові шашки та застосували петарди. З метою убезпечити інших вболівальників поліцейські вивели порушників за межі стадіону. Однак товариші стали на їхній захист, вибігли зі стадіону та почали жбурляти у бік правоохоронців та службовий автотранспорт каміння, що в цей час несли службу із забезпечення публічної безпеки", - зазначають у відділі.



За даними правоохоронців, серед постраждалих – 7 співробітників роти особливого призначення поліції в Запорізькій області, які несли службу в якості приданих сил, працівник управління патрульної поліції Маріуполя та слідчий Центрального відділу поліції. Пошкоджено два службових автомобілі.





Наразі цивільні особи за медичною допомогою не зверталися, однак є інформація, що є постраждалі серед журналістів, повідомляють у поліції.



Правоохоронцям надано медичну допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група та керівництво Центрального відділу поліції.



Сутички під час матчу у Маріуполі: постраждало 9 правоохоронців - поліція / Фото Нацполіції

Відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.342 «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві» та ч.2 ст.345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України.



За даними правоохоронців, 1 квітня на матч між київським «Динамо» та місцевим «Маріуполем» на стадіон ім.В.С.Бойка прийшли близько 10 тисяч уболівальників.



Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня у Маріуполі під час матчу між місцевою командою і київським "Динамо" виникла бійка між уболівальниками та правоохоронцями. Повідомлялося про одного постраждалого уболівальника і кількох затриманих. Конфлікт, ймовірно, виник через запалення пітард на трибунах.



Футболісти київського "Динамо" з рахунком 3:2 перемогли ФК "Маріуполь" у матчі 25-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.



На матчі був присутній Президент України Петро Порошенко, який перебував на Донеччині з робочою поїздкою.