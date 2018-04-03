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Через негоду в Україні без світла - близько 200 населених пунктів
|Суспільство | 02-04-2018, 11:59
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|Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) в Україні у ніч на понеділок залишилися без електропостачання 192 населені пункти у восьми областях.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 192 населені пункти у восьми областях, а саме: Київська – 112, Житомирська – 34, Волинська – 15, Кіровоградська – 12, Черкаська - 12 Миколаївська – 5, Дніпропетровська – 1 та Луганська – 1", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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