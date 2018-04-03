Евакуація під час пожежі: рятувальники дали рекомендації батькам Суспільство | 02-04-2018, 12:00 0 139 Рятувальники сформували рекомендації для батьків, щоб малеча знала як уберегти своє життя і вміла приймати правильні рішення у випадку евакуації під час пожежі.

Їх оприлюднила прес-служба ДСНС.



«Для того, щоб малеча знала, як уберегти своє життя і вміла приймати правильні рішення в умовах надзвичайної ситуації, необхідно навчати дітей основних правил порятунку», - ідеться в повідомленні.



Зокрема, батькам слід привчати дитину звертати увагу на шляхи евакуації щоразу під час відвідування громадського місця: магазину, кав'ярні або торгівельно-розважальних центрів.



«Подумайте разом - куди бігти у разі виникнення пожежі. Спитайте у співробітників закладу та спробуйте на швидкість покинути умовну «небезпечну зону», - радять у ДСНС.



Згідно з рекомендаціями у разі евакуації йти треба тільки у напрямку руху, не зупиняючись, навіть якщо рідні залишились позаду.





«Обережно оминаємо кути і перешкоди. Для цього треба дивитися вперед, а не під ноги. Руки схрещуємо навхрест - лікті виставляємо трошки вперед, а долоні кладемо собі на плечі. Так можна буде вільно дихати, навіть якщо вас затиснуть», - зазначається у рекомендаціях.



Якщо впали, необхідно відразу піднятися і в жодному разі не згортатися «калачиком» на підлозі, зазначають у ДСНС.



«Не соромно вчепитися у ногу людини, що пробігає повз, і, зачепившись за неї, спробувати піднятись. Від дорогоцінних хвилин залежить життя, а вам необхідно продовжити евакуацію будь-якою ціною. Обов'язково потренуйтеся вдома», - закликають у ДСНС.