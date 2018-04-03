Відсьогодні в Україні заборонили ловити рибу Суспільство | 02-04-2018, 12:01 0 220 В Україні з 1 квітня заборонено вилов риби у зв’язку з нерестом

Про це повідомляє прес-служба Держрибагентства.



В агентстві повідомляють, що нерестова заборона діятиме здебільшого до червня-липня залежно від регіону і температурних умов.



Водночас під час нересту дозволено рибалити однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях. Добова норма вилову до 3 кілограмів на особу.





У Держрибагентстві нагадують про заборону пересування човнів, організації змагань з рибальства, проведення підводного полювання.



Держрибагентство попереджає, що порушникам загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність.