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Відсьогодні в Україні заборонили ловити рибу

Суспільство | 02-04-2018, 12:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 220 220    
В Україні з 1 квітня заборонено вилов риби у зв’язку з нерестом
Про це повідомляє прес-служба Держрибагентства.

В агентстві повідомляють, що нерестова заборона діятиме здебільшого до червня-липня залежно від регіону і температурних умов.

Водночас під час нересту дозволено рибалити однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях. Добова норма вилову до 3 кілограмів на особу.


У Держрибагентстві нагадують про заборону пересування човнів, організації змагань з рибальства, проведення підводного полювання.

Держрибагентство попереджає, що порушникам загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність.
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