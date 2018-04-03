2 квітня: народний календар і астровісник Суспільство | 02-04-2018, 12:03 0 188 Сьогодні Великий понеділок – початок Страсної седмиці; «недалечко красне яєчко» і перевіряємо на міцність крильця.

Відсьогодні у християн розпочинається Страсний тиждень, або Страсна седмиця – найскорботніші дні перед святом Христового Воскресіння. Цей період цілком присвячений останнім подіям з життя Ісуса Христа: таємній вечері з учнями, підлій зраді Юдою, арешту, неправедному суду, знущанням, Його стражданням, смерті на Хресті та погребінню. Страсна седмиця стоїть трохи осторонь від Великого посту, який власне закінчився ще в п’ятницю ввечері. 40 днів християнин приділяв увагу власній персоні, самозаглиблюючись у покаянні, а з сьогоднішнього дня (вірніше, ще з Лазаревої суботи) має перебувати поряд з Христом, проходячи і проживаючи разом із Ним Його хресний шлях аж до Голгофи, без якої, як відомо, нема й Воскресіння. І хоча ці дні надзвичайно важкі й сумні, але все одно, вони сповнені тихої радості, адже ми впритул наближаємося до знаменної події – Христового Воскресіння.



Страсний тиждень пов’язаний із багатьма обрядодіями, кожен день тижня називається Великим і має своє сакральне значення. Здавна у понеділок Страсної седмиці українці, особливо жінки, починали велике прибирання хати. Ще до сходу сонця матері будили дочок, нагадуючи, що «недалечко красне яєчко», а тому потрібно «помити хату». Вмившись, господарниці починали білити спіни та стелю, змащувати жовтою глиною долівку, а рудою обводити підвалини в хаті та присьбу на дворі. Щоправда, в деяких регіонах України заборонялося білити в понеділок «від грому» і в суботу, тому що в цей день «снувався світ». Зазвичай хату білили двічі на рік: на зиму (на Покрову) і на літо (на Великдень). В деяких районах Полісся, білячи оселю, жінки роздягалися догола. Не можна було білити вагітній жінці (бо «замастиш очі дитині»), або коли в жінки були критичні дні. Білити дім, піч, було ритуалізованим дійством, пов’язаним з мотивом «світу білого», чистоти.



З іменинами вітайте: Світлану, Віктора, Олександру, Максима, Уляну.



Нині 16-ий місячний день. Його символ – Метелик. Хоч Місяць і спадає, але весь прийдешній тиждень – досить потужний в енергетичному плані. Бажано багато і плідно працювати, витрачати з розумом накопичену енергію, вести активний спосіб життя. Пам’ятаймо, що зараз досить непростий астрологічний період, тому треба бути обачними в усьому. Уникайте суперечок, не встрявайте в сумнівні дискусії і не намагайтесь щось комусь довести, особливо начальству. Принциповість на межі затятості може обернутися звільненням з роботи. Також не дуже сприятливий час для початку важливих справ. Тож міцності вашим крильцям і запашних квіток!



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1931 році: –8,8; а найтеплішим у 1990 - +22.