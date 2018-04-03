На великодні свята у західному напрямку курсуватимуть додаткові поїзди Суспільство | 02-04-2018, 12:34 0 182 На великодні свята у західному напрямку курсуватимуть додаткові поїзди



Станом на початок квітня 2018 року Укрзалізниця призначила на великодні свята 23 додаткові поїзди. Вже традиційно весняної святкової пори суттєво збільшується попит на подорожі у напрямках Західної України. Тож територією регіональної філії «Львівська залізниця» курсуватимуть такі додаткові поїзди:



№235 Ужгород–Харків курсуватиме до Ужгорода 6, 9 квітня, відправлення з Харкова о 10:27, прибуття в Ужгород о 11:50. Відправлення з Ужгорода 4, 7 та 10 квітня о 18:00, прибуття до Харкова наступного дня о 19:30;

№191/192 Київ–Львів курсуватиме 6, 7 та 9 квітня, відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46;

№243/244 Київ–Львів здійснить рейси 7 та 10 квітня. Відправлення з Києва о 05:27, прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40, прибуття до Києва о 19:05;

№755/756 Київ–Львів відправлятиметься з Києва 6 та 9 квітня о 23:31, прибуватиме до Львова о 05:43. У зворотному напрямку відправлення о 23:00, прибуття о 05:18;

№197/198 Київ–Ковель здійснить рейси 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:28, прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53;

№207 Київ–Ужгород відправлятиметься з Києва 6 та 8 квітня, у зворотному напрямку – 7 та 9 квітня. Зі столиці України поїзд вирушатиме о 15:28, прибуватиме до Ужгорода о 10:08. З Ужгорода – о 18:17 та прибуватиме до Києва о 10:37;

№249/250 Київ–Івано-Франківськ–Чернівці вирушить 6 квітня о 15:21 з Києва та прибуде у Чернівці о 08:15. У зворотному напрямку – 9 квітня о 18:10 та прибуде до Києва о 10:28;

№228 Одеса–Львів відправиться з Одеси 7 квітня о 23:29 та прибуде до Львова о 20:40. У зворотному напрямку поїзд вирушить 8 квітня о 20:40 та прибуде до Одеси о 09:12;

№210/209 Чернівці–Дніпро 7 квітня о 12:25 вирушить з Чернівців та прибуде в Дніпро о 12:34 наступної доби. 8 квітня поїзд відправиться з Дніпра о 17:31 та прибуде у Чернівці о 16:07;

№232 Запоріжжя–Львів вирушить зі Запоріжжя 6 квітня о 15:01 та прибуде до Львова о 10:22;

№276/275 Львів–Дніпро здійснить рейси 4, 6, 7, 8 та 9 квітня до Дніпра та 5, 7, 8 квітня – до Львова. Відправлення зі Львова о 13:00, прибуття у Дніпро о 08:15, у зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 16:30 та прибуватиме до Львова о 10:55;

№233 Кривий-Ріг–Івано-Франківськ відправиться з початкової станції 8 квітня о 16:58 та прибуватиме в Івано-Франківськ о 12:55. У зворотному напрямку відправлятиметься 9 квітня о 14:58 та прибуватиме в Кривий Ріг об 11:18;

№168 Львів–Одеса курсуватиме 7 та 9 квітня. Відправлення зі Львова о 09:15, прибуття в Одесу о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:03 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Крім того, на період великодніх свят низку додаткових рейсів здійснять графікові поїзди. Зокрема поїзд №95 Черкаси–Львів здійснить додатковий рейс 8 квітня та зворотно 9 квітня. Відправлення із Черкас о 19:23, прибуття до Львова о 10:45. Відправлення зі Львова о 12:50, прибуття в Черкаси о 4:16.

Квитки на ці додаткові поїзди можна придбати онлайн або в залізничних касах.



