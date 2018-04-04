Неординарні підходи до рекрутингової інформаційної кампанії в Держприкордонслужбі презентують в Києві Суспільство | 03-04-2018, 11:03 0 72 Неординарні підходи до рекрутингової інформаційної кампанії в Держприкордонслужбі презентують в Києві









4 квітня 2018 року Державна прикордонна служба разом з міжнародними партнерами та командою креативної компанії презентують неординарні підходи до рекрутингової інформаційної кампанії.



Креативністю подачі матеріалів команда, яка працювала над їх створенням, прагне вирізнитись серед багатьох інших.



Нестандартний підхід дозволить зацікавити людей до служби на кордоні, охопити значну кількість людей не лише перед екранами телевізорів, але й, на інших інформаційних площадках.



Потенційні споживачі продукту – спостережливі та кмітливі. А значить – потенційні кандидати для служби в лавах прикордонного відомства.







У заході візьмуть участь:



представники Держприкордонслужби України, Посольства США в Україні, Міжнародної організації з міграції в Україні та команда креативної компанії «Fedoriv», прикордонники Максим Шлікевич, Анастасія Дика, Віталій Бондаренко – учасники проекту «Нове обличчя кордону»









Початок: 11:00.









Місце проведення: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5, Арена-Сіті, Fedoriv Hub (5 поверх)