У Дрогобичі розпочався п’ятий навчальний курс перепідготовки військових на цивільні спеціальності Суспільство | 03-04-2018, 11:08 0 83 У Дрогобичі розпочався п’ятий навчальний курс перепідготовки військових на цивільні спеціальності



На базі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за підтримки міжнародних партнерів з НАТО, більше двох десятків військовослужбовців місцевого гарнізону розпочали навчання в межах 350-годинного курсу «Комп’ютерна графіка та веб-дизайн».

Як зазначила виконавчий керівник Програми НАТО-Україна з перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців Олександра Огороднікова Північноатлантичний альянс вже 18 років поспіль підтримує Україну в реалізації Програми перепідготовки колишніх військових, які прагнуть підвищити свої шанси на працевлаштування у цивільній сфері.

– Її мета є прозорою та чіткою – підтримати Україну в питаннях соціальної адаптації кадрових військовослужбовців, – наголосила Олександра Огороднікова. – Програма надає можливість пройти підготовку за такими напрямками як менеджмент, маркетинг, англійська мова, економіка малих підприємств, радіоелектроніка, дизайн, інформаційні технології, охорона, навігація маломірних суден та ін.

Під час вступної лекції керівник Програми НАТО-Україна стисло розповіла про основні етапи зародження та становлення взаємовигідних партнерських відносин.

– Управління НАТО з економічних питань безпеки та оборони у 1999 році започаткувало в Україні програму мовної підготовки, спрямовану на надання допомоги колишнім військовим, або таким, котрі невдовзі будуть звільнені у запас. А вже 2007 року, як відповідь на потреби українського ринку праці та у зв’язку із зростанням обсягу фінансування, було започатковано напрямок економічних дисциплін, що викладаються на базі досвідчених українських навчальних закладів та тренінгових інституцій.

За цей час курси було проведено в більш, ніж 60-ти містах та селищах по всій території України. Цивільний бюджет, затверджений на 2018 рік, дозволить здійснити перепідготовку близько 800 бенефіціарів. На сьогоднішній день близько 10 000 колишніх військовослужбовців пройшли навчання за Програмою НАТО з перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців, – наголосила Олександра Огороднікова.

Слід додати, що організаторами навчання в обласних та районних центрах Західного регіону виступає громадська організація «Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку».

За 15 років співпраці з цією потужною організацією колективної безпеки ми допомогли пройти підготовку 1820 військовослужбовцям. Намагалися підібрати спеціальності, актуальними на рингу праці в нашому регіоні. Було організовано співпрацю з Львівським інститутом МАУП, провідними навчальними закладами Львова, Бродів, Володимир-Волинського, Луцька, Мукачева, Рівного, Самбора, Ужгорода, Чернівців, Яворова і, власне, Дрогобича, – розповів керівник організацій Андрій Рой. – Загалом, за час нашої діяльності ми співпрацювали з міжнародними організаціями, як приклад, в межах співпраці України з Європейським союзом (програма TACIS «Технічна допомога для СНД»), а також ОБСЄ та НАТО. Власне, їхня фінансова підтримка дозволила здобути нові знання 3997 військовослужбовцям, з яких 2130 успішно працюють в цивільному секторі.

Варто зазначити, що початок навчання чергової групи співпав із черговими випусками слухачів, які розпочали навчання наприкінці минулого року в містах Броди та Яворів. Зокрема, привітати тридцять випускників 350-годинного курсу «Менеджмент малого бізнесу», які опановували перспективний фах в навчальних аудиторіях бродівського педагогічного коледжу ім. М.Шашкевича та успішно склали кваліфікаційні іспити прийшли голова районної державної адміністрації Орест Цигилик, заступник директора педагогічного коледжу Ніна Кравчук, представники командувань військових частин та установ гарнізону.

У Яворові урочистості з нагоди завершення 350-годинного курсу «Управління персоналом» та вручення 29 слухачам дипломів й сертифікатів міжнародного зразка відбулися в міському центрі зайнятості за присутності голови районної державної адміністрації Ореста Хляна.

У вітальному до випускників слові він наголосив на тому, що вже не перший раз зустрічається з військовими-випускниками курсів перенавчання і вбачає в цьому добрі перспективи.

Приємним є те, що співробітництво міжнародних організацій з нашою державою має перспективи для подальшого розвитку. Зокрема, це стосується й діяльності НАТО в Україні. Завдяки Програмі з перепідготовки військовослужбовці, які планують звільнятися з військової служби мають можливість отримати перспективну цивільну спеціальність. В нашому районі є чимало військових колективів і дуже важливо аби після завершення військової служби "запасники" залишалися активними членами місцевих громад. Знаю, що перед вибором тематики курсів організатори та співвиконавці ретельно вивчають місцевий ринок праці і це є важливо, адже не завжди колишні військовослужбовці можуть знайти собі заняття по знаннях та набутому у війську досвіду. Радий, що група успішно завершила навчання і чекаємо випускників на роботу в місцеві установи, організації тощо.

Підполковник Віталій Іванов,

фото автора.

