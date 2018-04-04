Для дітей на Бродівщині влаштували екологічний майстер-клас Суспільство | 03-04-2018, 11:51 0 62 З метою збереження первоцвітів еко-освітяни Національного природного парку «Північне Поділля» організували та провели для учнів 1 класу Бродівської школи №3 Львівської області екологічно-освітній захід «Первоцвіти» та майстер-клас з виготовлення крокусів з гофрованого паперу.

Під час заходу працівники НПП «Північне Поділля» розповіли учням про важливість та необхідність охорони і збереження природи, зокрема первоцвітів, а також навчили дітей відчувати, розуміти та оберігати цю надзвичайну красу з почуттям відповідального ставлення до природи.

Організатори заходу зазначили, що ранньоквітучим весняним рослинам загрожує небезпека знищення і чи будуть ці рослини існувати надалі залежить від нас з вами. Після цього еко-освітяни НПП «Північне Поділля» продемонстрували як з допомогою гофрованого паперу і дерев’яних шпажок можна зробити альтернативу живим квіткам, створивши їх своїми руками.

Учні були активними та кмітливими, з легкістю впорались з усіма завданнями і виготовили паперові крокуси різних кольорів.

