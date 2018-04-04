Учнівську та студентську молодь запрошують до участі у конкурсі відеопроектів «Чесність починається з тебе» Суспільство | 03-04-2018, 11:51 0 76 Учнів та студентів закладів освіти України запрошують до участі у ІІ Відкритому всеукраїнському студентсько-учнівському конкурсі соціальних відеопроектів «Чесність починається з тебе».

Учасникам конкурсу необхідно створити соціальний відеоролик, який мотивуватиме до відповідального, чесного навчання, відображатиме важливість якісної освіти у сучасному суспільстві та неприпустимість толерування випадків недоброчесності (списування, плагіату, хабарництва, кумівства, використання службового становища для особистих цілей тощо) під час академічного процесу та у житті.

Конкурсні номінації для студентів вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти України:

Номінація «Навчайся гідно та відповідально».Номінація «Зарядись проти корупції».Номінація «Приз глядацьких симпатій».

Конкурсні номінації для учнів закладів середньої освіти України:

Номінація «Навчайся гідно та відповідально».Номінація «Корупція – це не круто».Номінація «Приз глядацьких симпатій».

Конкурсанти можуть самостійно обирати сценарій відео, але організатори пропонують приклади ситуацій для сюжету (приклади ситуацій номінації «Навчайся гідно та відповідально»; приклади ситуацій номінації «Корупція – це не круто»).

Для подачі конкурсного проекту вам необхідно завантажити відеофайл на ресурс обміну файлів FEX.NET та надати пряме посилання, заповнивши заявку. Конкурсні проекти приймаються до 22 квітня.

УВАГА! Проектні пропозиції, які не відповідатимуть технічним вимогам формату, якості зображення, хронометражу, заданій темі, до конкурсу не допускатимуться.

Усі відеоролики, допущені до конкурсу, будуть завантажені на офіційний YouTube канал Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP для відкритого Інтернет-голосування за відеоролик-переможець глядацьких симпатій, яке відбуватиметься з 1 по 14 травня.

Результати конкурсу будуть оголошені 23 травня.

Загальний призовий фонд конкурсу складає 90 тисяч гривень.

Нагороди:

Категорія «Студенти»

1 місце – номінація «Навчайся гідно та відповідально» – 15 000 грн;1 місце – номінація «Зарядись проти корупції» – 15 000 грн;2 місце – номінація «Навчайся гідно та відповідально» – 10 000 грн;2 місце – номінація «Зарядись проти корупції» – 10 000 грн;3 місце – номінація «Навчайся гідно та відповідально» – 5 000 грн;3 місце – номінація «Зарядись проти корупції» – 5 000 грн;1 місце – номінація «Відео глядацьких симпатій» (за результатами You-tube голосування) – 3000 грн.

Категорія «Школярі»

1 місце – номінація «Навчайся гідно та відповідально» – 6 000 грн;1 місце – номінація «Корупція – це не круто» – 6 000 грн;2 місце – номінація «Навчайся гідно та відповідально» – 4 000 грн;2 місце – номінація «Корупція – це не круто» – 4 000 грн;3 місце – номінація «Навчайся гідно та відповідально» – 2 000 грн;3 місце – номінація «Корупція – це не круто» – 2 000 грн;1 місце – номінація «Відео глядацьких симпатій» (за результатами YouTube голосування) – 3 000 грн.

Детальніше з положеннями про проведення II Відкритого всеукраїнського студентсько-учнівського конкурсу соціальних відеопроектів «Чесність починається з тебе» можна ознайомитися тут.

Довідково:

II Відкритий всеукраїнський студентсько-учнівський конкурс соціальних відеопроектів «Чесність починається з тебе» організований Американськими Радами з міжнародної освіти. Конкурс реалізовано в межах проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) та проекту формування академічної доброчесності в школі (SAISS) за підтримки Посольства США в Україні та у партнерстві з Міністерством освіти і науки України.

