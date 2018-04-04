Гірникам Львівщини продовжують виплату заробітної плати за лютий Суспільство | 03-04-2018, 11:56 0 69 Гірникам Львівщини продовжують виплату заробітної плати за лютий

Сьогодні, 2 квітня, на рахунки ДП «Львіввугілля» надійшли кошти у сумі 20 млн грн від реалізації вугільної продукції. Увесь фінансовий ресурс скерували на виплату заробітної плати гірникам.

Як інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА завдяки цим коштам працівникам ДП «Льввівугілля» виплатили ще 15% зарплати за лютий.

Додамо, що 12 квітня у Дніпрі за участю представників департаменту, відбудеться Друга міжнародна конференція – «Тенденції та перспективи видобутку, використання вугілля в Україні та світі».

«Участь у міжнародній конференції це - не лише обмін досвідом, а й пошук найкращих шляхів вирішення питань, які сьогодні стоять перед вугільною галуззю України та Львівщини зокрема», - зазначив директор департаменту паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА Михайло Мельник.

Участь у конференції візьмуть спікери з Німеччини, Великобританії, Польщі та Бельгії.

