За добу ворог 20 разів порушив "тишу", під Пісками працювали міномети Суспільство | 03-04-2018, 12:02 0 160 За минулу добу бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.



"Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати «великоднє перемир’я» в районі проведення АТО. Минулої доби зафіксовано 20 обстрілів позицій наших захисників", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів противник вів вогонь по наших укріпленнях в Пісках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти Бутівка. Також гранатомети ворог застосував по наших позиціях неподалік Кам’янки та Авдіївки, а великокаліберні кулемети – неодноразово поблизу Водяного. Крім цього, під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Талаківки, Павлополя, Гнутового, Водяного та Широкиного.





На Луганському напрямку минулої доби режим повного припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі.



У штабі повідомили, що унаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав.