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Тристороння група обговорить звільнення заручників 4 квітня
|Суспільство | 03-04-2018, 12:03
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|Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі має намір обговорити звільнення заручників 4 квітня.
Про це повідомила перша заступниця голови Верховної Ради, представниця України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко у Facebook.
«Ми прагнемо, щоб наступна хвиля звільнення відбулася якомога швидше, і будемо говорити про це на гуманітарній підгрупі в Мінську 4 квітня», — написала вона.
Геращенко повідомила, що зустрічалася з президентом України Петром Порошенком для обговорення питань про звільнення заручників та політичних ув’язнених.
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