Тристороння група обговорить звільнення заручників 4 квітня Суспільство | 03-04-2018, 12:03 0 161 Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі має намір обговорити звільнення заручників 4 квітня.

Про це повідомила перша заступниця голови Верховної Ради, представниця України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко у Facebook.



«Ми прагнемо, щоб наступна хвиля звільнення відбулася якомога швидше, і будемо говорити про це на гуманітарній підгрупі в Мінську 4 квітня», — написала вона.



Геращенко повідомила, що зустрічалася з президентом України Петром Порошенком для обговорення питань про звільнення заручників та політичних ув’язнених.