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У Кемерові визначили ймовірну причину пожежі в ТРЦ "Зимова вишня"

Суспільство | 03-04-2018, 12:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 279 279    
При огляді згорілої будівлі ТРЦ "Зимова вишня" слідчі виявили пучки високовольтних електропроводів, які, в порушення правил безпеки, були прокладені через батутний зал і могли стати причиною пожежі.
Про це йдеться у відео, опублікованому Следкомом РФ.

Причиною пожежі, ймовірно, стало коротке замикання, говориться в доповіді керівника групи слідчих.

За словами очевидців, пучок з проводами звисав фактично над ванною батутного центру, заповненою легкозаймистими матеріалами - м'яким наповнювачем сухого басейну.

Більшість людей, що перебували в кінозалі, померли від отруєння продуктами горіння, оскільки не змогли вийти з залу. Їхні тіла виявлені перед однією з дверей, орієнтованої в бік вогнища пожежі. При цьому стверджується, що інші двері в зал залишалася розблокованими і через них можна було б врятуватися, але глядачі чекали пожежників і не здогадалися евакуюватися через інший вихід.


"За однією з версій, дорослі і діти, які дивилися мультфільм в цьому кінозалі, заткнули всі щілини від диму і чекали, коли їх врятують. Саме так рекомендують робити всі інструкції. Але саме очікування рятувальників обернулося для них смертю", – йдеться в закадровому тексті ролика.
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