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Жінка намагалась незаконно перетнути кордон з Угорщиною
|Суспільство | 05-04-2018, 12:15
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|У ПУНКТІ ПРОПУСКУ НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ЖІНКА НАМАГАЛАСЬ СХОВАТИСЬ ВІД ПРИКОРДОННИКІВ
Жінку, яка намагалась незаконно перетнути кордон з Угорщиною виявили прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску «Лужанка».
Уникнути проходження прикордонного контролю 36-річна жінка спробувала сховавшись між сидіннями мікроавтобуса «Мерседес», яким вона прибула в пункт пропуску як пасажирка. Своїми діями громадянка вчинила правопорушення, передбачене ст. 201-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» .
Як з’ясувалось, жінка мала при собі паспорт громадянки Угорщини, але від громадянства України вона встановленим порядком не відмовилась, до того ж українка мала проблеми із законом, у зв’язку із чим їй було заборонено виїзд з України.
Щодо вчинення вищевказаного правопорушення на громадянку було складено протокол, справу скеровано до суду.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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