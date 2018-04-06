Жінка намагалась незаконно перетнути кордон з Угорщиною Суспільство | 05-04-2018, 12:15 0 158 У ПУНКТІ ПРОПУСКУ НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ЖІНКА НАМАГАЛАСЬ СХОВАТИСЬ ВІД ПРИКОРДОННИКІВ



Жінку, яка намагалась незаконно перетнути кордон з Угорщиною виявили прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску «Лужанка».

Уникнути проходження прикордонного контролю 36-річна жінка спробувала сховавшись між сидіннями мікроавтобуса «Мерседес», яким вона прибула в пункт пропуску як пасажирка. Своїми діями громадянка вчинила правопорушення, передбачене ст. 201-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» .

Як з’ясувалось, жінка мала при собі паспорт громадянки Угорщини, але від громадянства України вона встановленим порядком не відмовилась, до того ж українка мала проблеми із законом, у зв’язку із чим їй було заборонено виїзд з України.

Щодо вчинення вищевказаного правопорушення на громадянку було складено протокол, справу скеровано до суду.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



