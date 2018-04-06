Закон про приєднання населених пунктів до міст обласного значення сприятиме утворенню на Львівщині у цьому році трьох-чотирьох ОТГ Суспільство | 05-04-2018, 12:17 0 184

Закон про приєднання населених пунктів до міст обласного значення сприятиме утворенню на Львівщині у цьому році трьох-чотирьох ОТГ

Закон про приєднання громад сіл та селищ до громад міст обласного значення, позитивно вплине на процес утворення громад, оскільки міста обласного значення не поспішали утворювати громади з навколишніми селами. Таку думку висловив консультант з правових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Віталій Корецький, коментуючи прийняття Верховною Радою Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення».

За словами Віталія Корецького, цей закон дуже актуальний для Львівщини, оскільки у нашій області є аж 9 міст обласного значення – Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград. «Відповідно, ми очікуємо, що ці міста не будуть байдужими і ініціюють приєднання навколишніх сіл і селищ», – зазначив консультант.

Віталій Корецький також припустив, що прийняття цього закону дозволить розблокувати процес створення ОТГ у Дрогобицькому районі, де в принципі ніщо не заважає утворити Трускавецьку та Дрогобицьку ОТГ. Також це може бути поштовхом у Стрийському районі для Моршинської ОТГ і частково може бути вирішене питання по Червоноградській ОТГ. «Ми впевнені що Львів, Самбір і Стрий так само позитивно відреагують на прийняття цього закону», – сказав консультант. І додав, що утворення ОТГ з містами обласного значення вигідне передусім селам і селищам, адже, використовуючи фінансові ресурси міст, вони зможуть розбудувати свою інфраструктуру.

Нагадаємо, 3 квітня Верховна Рада України ухвалила проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення» (№ 6466). Цей закон дозволяє містам обласного значення утворювати громади без проведення виборів.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

