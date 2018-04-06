За добу в зоні АТО - 39 обстрілів, біля шахти "Бутівка" працював снайпер Суспільство | 05-04-2018, 12:27 0 310 За минулу добу бойовики 39 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.



"Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати «великоднє перемир’я» в районі проведення АТО. Минулої доби зафіксовано 39 обстрілів позицій наших захисників", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти «Бутівка». З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших укріпленнях в районі Авдіївки, Лебединського та Кам’янки. Також гранатомети ворог застосував в районі Водяного та Мар’їнки, озброєння БМП – поблизу Гнутового, великокаліберні кулемети – неподалік Опитного та Гнутового, а снайперську і стрілецьку зброю – по оборонцях Широкиного та Водяного. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся поблизу Павлополя, Гнутового та Невельського.





На Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики обстріляли наші укріплення в районі Станиці Луганської, а також – станції Донець.



У штабі повідомили, що внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.