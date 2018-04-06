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Балух не припиняє голодування, його стан погіршується - адвокат
|Суспільство | 05-04-2018, 12:27
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|Стан здоров'я засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха, який продовжує голодування, погіршується.
Про це «Крим.Реалии» повідомила його адвокатка Ольга Дінзе, передає Громадське.
За її словами, він не має наміру зупиняти голодування у знак протесту.
«Йому це важко дається. Крім того відбуваються постійні провокації з боку адміністрації установи, які приносять йому смачні продукти харчування, спокушаючи його все ж почати приймати їжу. Це трохи дестабілізує його, але він тримається і тримає своє слово», - сказала адвокат.
Силовики в анексованому Криму не коментують справу Балуха, умови утримання та стан його здоров'я публічно.
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Нагадаємо: Балух з 19 березня продовжує безстрокове голодування. 4 квітня виповнилось 17 днів, як політв'язень голодує. Він оголосив голодування, протестуючи проти винесеного йому вироку.
Так званий суд в анексованому Криму засудив Балуха до 3 років 7 місяців колонії-поселення та штрафу в 10 тисяч рублів у січні цього року.
Це вже другий «судовий процес» над Володимиром Балухом. У серпні 2017 року його засудили до 3,5 років ув’язнення, звинувативши у «зберіганні боєприпасів».
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