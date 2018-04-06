Тютюнова контрабанда Суспільство | 06-04-2018, 12:40 0 114 У РЕЗУЛЬТАТІ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТА РУМУНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ НА ЗАКАРПАТТІ ПРИПИНЕНО СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ

Сьогодні вранці прикордонники відділу «Солотвино» Мукачівського загону в ході скоординованих дій з румунськими колегами завадили переміщенню через державний кордон 15 пакунків контрабандних тютюнових виробів.

Незаконній оборудці контрабандистів вдалось завадити завдяки оперативному обміну інформацією про виявлення ознак ймовірної протиправної діяльності поблизу річки Тиса, по якій проходить кордон з Румунією. В результаті спільних оперативно-розшукових заходів було знайдено 15 пакунків з контрабандним тютюном та 19-річного громадянина України у мокрому гідрокостюмі.

З метою проведення фільтраційних заходів та оформлення адміністративно-процесуальних документів за ст. 204-1 КУпАП затриманого українця доставлено до прикордонного підрозділу. Наразі тривають спільні заходи з встановлення усіх обставин правопорушення та кола осіб причетних до цього.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



