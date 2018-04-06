«Великоднє перемир’я»: 27 обстрілів позицій ЗСУ, гатили із 120-го калібру Суспільство | 06-04-2018, 12:43 0 100 Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати «великоднє перемир’я» здійснивши 27 обстрілів позицій українських захисників.

Про це повідомляється у зведенні за добу прес-центру штабу АТО від 5 квітня.



Зокрема на Луганському напрямку, грубо порушуючи Мінські домовленості, противник із заборонених 120 мм мінометів, а також мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював наші укріплення поблизу Луганського. Крім цього, міномети калібру 82 мм агресор застосував по оборонцях Троїцького, а великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю – в районі Новозванівки.





На Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів противник вів вогонь по оборонцях Лебединського. 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю ворог застосував по захисниках Водяного. Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили наші укріплення поблизу Новотроїцького, Верхньоторецького, Авдіївки, Павлополя та Шахти «Бутівка», з великокаліберних кулеметів – Авдіївки і Невельського, а стрілецької зброї – Кам’янки, Новомихайлівки, Талаківки та Березового.



Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована нашими захисниками.