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Шведи критикують тендери з будівництва українських доріг

Суспільство | 06-04-2018, 12:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 119 119    
В Україні на тендерах з будівництва доріг перемагає компанія, що пропонує найнижчу ціну, але ніхто не перевіряє якість виконаних робіт.
Про це заявив президент Міжнародного благодійного фонду "Діамант України" Дерек Поттомсон під час прес-конференції на тему: "Проблеми та перспективи будівництва доріг в Україні. Результати дослідження", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дороги України зараз жахливої якості. Ми готові вам пояснити, допомагати контролювати якість українських підрядників, і ми готові вам побудувати дороги", - заявив очільник фонду, який займається виходом шведських компаній на український ринок.

Водночас Поттомсон наголошує, що шведський бізнес вбачає ряд бар'єрів для участі в українських тендерах з будівництва доріг.

"Перша причина, в Україні уже важко домовитись. Друга причина, це те, що ми - іноземці. Третя причина - це те, що ми хочемо спочатку пояснити, як треба контролювати якість доріг, тому що українські компанії нечесно грають на тендерах. А виграє та українська компанія, яка впевнено дає найнижчу ціну. І в майбутньому це дає такий результат, який сьогодні є. Якщо хочете мати якісні дороги, то має бути і належне фінансування. Виходить, коли компанія в тендері заявляє, що зробить 1 км за якусь там ціну, в Україні ніхто не дивиться, чи зможе вона це зробити, чи покладе просто "килимок" на асфальт і це буде називатися дорогою. Наші ж аналітики чітко знають, скільки має коштувати цей 1 км. Але той ресурс, який Україна дає на дороги, його точно не досить, щоб вони були рівня шведським", - наголосив Поттомсон.

Також, за його словами, під будівництвом доріг в Україні, як правило, мають на увазі ремонт або реконструкцію.

"У вас в Україні кажуть, що ви будуєте дороги, а насправді, це ремонт. А будувати дороги з нуля - це зовсім інше", - зауважив він.

За його словами, фонд уже звернувся до Укравтодору з конкретними пропозиціями щодо співпраці, однак офіційної відповіді поки не отримав.

"В Україні є кілька компаній, з якими можна співпрацювати, але їх можна порахувати на пальцях руки. Україна повинна мати дороги такі ж як в Євросоюзі. Фонд "Діамант України" разом зі шведськими бізнесменами готові побудувати дороги. Ми зробили прес-конференцію в Одесі і пропонували свою допомогу, але ніхто не звернувся до нас. Сподіваюся після цієї конференції на нас звернуть увагу", - заявив Поттомсон.

Як відзначив представник шведської компанії "Блумгвіст Стокгольм ав" Крістер Мелін, наразі "є мінімум чотири шведські компанії, які хочуть і готові працювати в Україні".

"100 км доріг ми одразу готові будувати", - зазначив фахівець.

Він розповів, що шведські компанії готові будувати дороги в борг, але під гарантії влади України.
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